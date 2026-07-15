Siết an toàn du lịch đường thủy

Vụ lật ca nô tại Phú Quốc cùng những bất cập đang tồn tại ở nhiều tuyến du lịch biển cho thấy nguy cơ mất an toàn không chỉ đến từ thời tiết hay phương tiện, mà còn từ sự thiếu đồng bộ trong quản lý, kiểm tra và tổ chức hoạt động. Thực tế này đòi hỏi các địa phương rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các nguy cơ trước khi phương tiện rời bến.

Dù biển báo động, song hoạt động vận tải đưa đón khách du lịch vẫn diễn ra rầm rộ ở bán đảo Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Ảnh: NGỌC OAI

Còn nhiều lỗ hổng

Ba ngày sau vụ lật ca nô chở khách du lịch làm 15 người tử vong ở Phú Quốc, hầu hết doanh nghiệp khai thác tour ca nô tại đặc khu đã tạm dừng hoạt động. Đợt kiểm tra gần nhất của chính quyền đặc khu Phú Quốc ngày 9-7 cho thấy, trong hơn 100 ca nô chở khách tham quan đảo chỉ khoảng 70 phương tiện đủ điều kiện hoạt động theo cấp SB (có mui bịt kín); số còn lại bị đình chỉ hoạt động. Lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều trường hợp kinh doanh mô tô nước, ca nô và dù lượn chưa đủ điều kiện.

Nhiều điểm du lịch biển ở miền Trung cũng bộc lộ những khoảng trống trong quản lý. Tại bán đảo Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), ngày 14-7, dù biển động và đã có thông báo tạm dừng hoạt động, nhiều ca nô, tàu thuyền vẫn đưa khách ra các đảo ven Eo Gió, Hòn Sẹo. Theo anh Tr.H., chủ nhiều ca nô tại Nhơn Lý, việc chấp hành quy định dừng hoạt động khi thời tiết xấu chưa thống nhất, dẫn đến cạnh tranh thiếu lành mạnh và tiềm ẩn rủi ro.

Tại tuyến Phan Thiết - Phú Quý, nơi có 8 tàu hoạt động thường xuyên, nhưng luồng hàng hải bị bồi lấp khiến nhiều tàu cao tốc phải thuê tàu cá lai dắt ra khỏi cảng, làm tăng chi phí và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tại Khánh Hòa, áp lực vận chuyển rất lớn khi vào cao điểm du lịch hè. Theo Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Sở Xây dựng, mỗi ngày có khoảng 400-500 tàu du lịch hoạt động trên các vịnh Nha Trang và Vĩnh Hy; cuối tuần và dịp lễ, số lượt tàu xuất bến có thể lên tới khoảng 1.000 lượt.

Ông Nguyễn Phước Thắng, giảng viên Đại học Victoria Hòa Bình cho rằng, từ các vụ lật ca nô ở Cửa Đại (2022), lật tàu trên vịnh Hạ Long (2025) và Phú Quốc vừa qua cho thấy những lỗ hổng mang tính hệ thống trong bảo đảm an toàn du lịch biển. Theo ông, không thể áp dụng tư duy an toàn của tàu hàng hay tàu khách cỡ lớn cho tàu du lịch cỡ nhỏ. Với tàu boong kín, cần nghiên cứu loại áo phao phù hợp hơn để hành khách có thể thoát khỏi khoang trước khi tạo lực nổi. Bên cạnh đó, cần phổ biến quy trình thoát hiểm trước mỗi chuyến đi và từng bước xây dựng văn hóa an toàn trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy như ngành hàng không.

Xem xét lại việc cấp phép ca nô tiêu chuẩn SB

Sau vụ tai nạn, UBND đặc khu Phú Quốc ban hành chỉ đạo khẩn siết chặt quản lý vận tải đường thủy. Các đơn vị quản lý cảng, bến, CSGT, Biên phòng, Cảng vụ và cơ quan chức năng được yêu cầu tăng cường kiểm tra điều kiện kỹ thuật phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, chứng chỉ người điều khiển và việc chấp hành quy định an toàn trước khi xuất bến. Một lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh An Giang kiến nghị nghiên cứu, xem xét lại việc cấp phép đối với ca nô tiêu chuẩn SB (có mui bịt kín) vận chuyển hành khách tại các đảo, quần đảo và trên biển, bởi nhiều vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng thời gian qua đều liên quan đến loại phương tiện này.

Trung tá Lương Bá Duy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhơn Lý cho biết đơn vị đã phối hợp lực lượng CSGT đường thủy tăng cường kiểm tra, chỉ cho phương tiện hoạt động khi bảo đảm đầy đủ điều kiện kỹ thuật, thủ tục và giấy tờ; đồng thời yêu cầu dừng đưa đón khách tại các khu vực nguy hiểm khi biển động. Khu vực Quy Nhơn Đông hiện chưa có bến cập cảng, neo đậu đúng quy chuẩn kỹ thuật, chủ yếu là bến tự phát hoặc cầu tạm nên vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2026, đơn vị đã phối hợp Bộ đội Biên phòng tổ chức 231 ca tuần tra với 920 lượt cán bộ, chiến sĩ, kiểm soát 744 phương tiện, xử lý 15 trường hợp vi phạm, chủ yếu chở quá số người và vi phạm đăng ký, đăng kiểm. Thời gian tới, lực lượng tiếp tục trực 24/24 giờ tại các cửa biển và tuyến du lịch trọng điểm để kiểm soát chặt điều kiện an toàn trước khi phương tiện xuất bến.

Sau vụ tai nạn ở Phú Quốc, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu siết chặt an toàn trên các tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và Lý Sơn - Đảo Bé; chỉ cho phương tiện đủ điều kiện kỹ thuật, còn hạn đăng kiểm, đủ trang thiết bị cứu sinh hoạt động và kiên quyết không cấp phép rời bến khi thời tiết bất lợi.

Tại tuyến Phan Thiết - Phú Quý, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận chỉ cấp phép rời cảng sau khi kiểm tra đầy đủ hồ sơ đăng kiểm, chứng chỉ thuyền viên, tải trọng và điều kiện thời tiết. Theo ông Đỗ Văn Thuận, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, khi gió từ cấp 6 trở lên, cảng vụ sẽ xem xét khả năng chịu sóng của từng phương tiện; nếu gió giật từ cấp 8 trở lên hoặc vượt giới hạn an toàn, tàu khách sẽ không được phép rời cảng. Các lực lượng cảng vụ, biên phòng và CSGT cũng thường xuyên phối hợp kiểm tra hành khách, hàng hóa, áo phao, thiết bị cứu sinh và công tác phòng cháy chữa cháy trước mỗi chuyến.

Tại Khánh Hòa, Sở Xây dựng yêu cầu rà soát toàn bộ cảng, bến thủy nội địa, không để phương tiện neo đậu, đón trả khách tại các vị trí chưa được cấp phép; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp chủ động đưa tàu vào nơi tránh trú khi thời tiết xấu và tăng cường tập huấn kỹ năng ứng phó sự cố, sử dụng thiết bị cứu sinh cho ngư dân, thuyền viên.

NGỌC OAI - CHÍ TÂM - TIẾN THẮNG