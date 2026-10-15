Tài xế gây tai nạn làm nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong lãnh 30 tháng tù

Sau hai ngày nghị án, sáng 15-10, TAND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị cáo Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh N.N.B.T. (14 tuổi) tử vong.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 246 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung nghe Hội đồng xét xử tuyên án

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 45 ngày 4-9-2024, Trung điều khiển xe tải lưu thông trên Tỉnh lộ 901, tỉnh Vĩnh Long (hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân). Đến đoạn đường thuộc ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân), do có phương tiện di chuyển cùng chiều phía trước sát lề phải, Trung điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái để vượt.

Lúc này, hai nữ sinh điều khiển xe đạp điện lưu thông chiều ngược lại. Phát hiện xe tải lấn đường, nữ sinh đi trước phanh gấp dừng lại. Em N.N.B.T. lưu thông phía sau không xử lý kịp, va vào xe trước rồi ngã sang trái nhưng vẫn nằm trong phần đường của mình, bị xe tải cán trúng và tử vong sau đó.

Sau vụ tai nạn, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (trước đây) không khởi tố vụ án. Gia đình nạn nhân nhiều lần khiếu nại nhưng đều bị bác đơn. Đến ngày 28-4-2025, cha của em T. dùng súng tự chế bắn Trung bị thương nặng rồi tự sát. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Giết người”, sau đó đình chỉ điều tra do người thực hiện hành vi đã chết.

Ngày 7-5-2025, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ngày 26-6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can Trung.

CHÂU HÀO