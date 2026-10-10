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Đăng tin xuyên tạc trên Facebook, một người bị phạt 12,5 triệu đồng

SGGPO

Công an phường Tam Long (TPHCM) vừa xử phạt vi phạm hành chính ông N.V.Q. số tiền 12,5 triệu đồng do đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội Facebook.

Công an phường Tam Long xử phạt vi phạm hành chính ông N.V.Q. số tiền 12,5 triệu đồng
Công an phường Tam Long xử phạt vi phạm hành chính ông N.V.Q. số tiền 12,5 triệu đồng

Qua công tác phối hợp nắm tình hình trên không gian mạng với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TPHCM, Công an phường Tam Long phát hiện tài khoản Facebook do ông N.V.Q. (trú tại phường Tam Long) quản lý và sử dụng có nhiều bài viết vi phạm.

Công an phường mời ông Q. đến làm việc, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Tại cơ quan công an, ông Q. thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các bài viết liên quan và cam kết không tái phạm.

Căn cứ hành vi vi phạm, Công an phường Tam Long ra quyết định xử phạt ông Q. số tiền 12,5 triệu đồng theo Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

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