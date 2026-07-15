Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khen thưởng các lực lượng phá án ma túy, vàng lậu

Ngày 15-7, tại Cơ quan Thường trực phía Nam (TPHCM), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị trao thưởng cho các tập thể lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm biên giới.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến trao quyết định khen thưởng cho đại diện các đơn vị

Báo cáo tại hội nghị cho biết, thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống ma túy và tội phạm năm 2026, từ ngày 8-3 đến 31-5-2026, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh: Gia Lai, Quảng Ngãi, Tây Ninh, An Giang và Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP) đã đồng loạt ra quân, xác lập đấu tranh thành công 4 chuyên án và 3 vụ án lớn.

Kết quả đấu tranh trực diện đã bắt giữ, xử lý thành công 10 đối tượng vi phạm pháp luật nguy hiểm. Tổng tang vật thu giữ trong đợt cao điểm này đặc biệt lớn, gồm: 18kg ma túy tổng hợp, hơn 1,5kg vàng, 469,3kg thuốc nổ TNT, 15.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu và hơn 10,3 tấn mực khô kinh doanh trái phép không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nhằm kịp thời biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm của các cán bộ, chiến sĩ, Bộ Tư lệnh BĐBP đã quyết định trao thưởng nóng cho các đơn vị trực tiếp phá án.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến trao quyết định khen thưởng và tặng hoa cho đại diện các đơn vị

Điển hình, trên mặt trận chống tội phạm ma túy và vật liệu nổ nguy hiểm, Đoàn Đặc nhiệm miền Nam triệt phá thành công chuyên án và bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 18kg ma túy tổng hợp; BĐBP tỉnh Quảng Ngãi phá chuyên án về chống tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, bắt giữ 3 đối tượng cùng 469,3kg thuốc nổ TNT.

Trên lĩnh vực chống buôn lậu vàng, thuốc lá ngoại và gian lận thương mại, BĐBP tỉnh An Giang phá thành công chuyên án và bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển lậu 1kg vàng qua biên giới; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y ngăn chặn thành công vụ vận chuyển trái phép 538,7g vàng.

BĐBP tỉnh Tây Ninh đã chủ trì phối hợp triệt phá chuyên án đường dây buôn lậu, tịch thu 15.500 bao thuốc lá ngoại. BĐBP tỉnh Gia Lai cũng phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông và Quản lý thị trường bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ tổng cộng hơn 10,3 tấn mực khô lậu không rõ nguồn gốc.

MẠNH THẮNG