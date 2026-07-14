Biên phòng TPHCM: Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng kiểm soát xuất nhập cảnh

Ngày 14-7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý cửa khẩu cảng 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm, lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng hoàn thành thủ tục xuất nhập cảnh an toàn cho 6 lượt tàu quân sự, 44 lượt tàu khách quốc tế và 12.464 lượt tàu hàng, với hơn 217.000 lượt thuyền viên, phục vụ vận chuyển trên 101 triệu tấn hàng hóa qua hệ thống cảng biển TPHCM.

Lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu hiện quản lý 119 bến cảng, 210 cầu cảng, 160 cổng cảng, 72 phao neo, 107 khu neo đậu cùng 10 cảng dầu khí ngoài khơi. Trước lưu lượng tàu thuyền và hàng hóa ngày càng tăng, các đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực cửa khẩu cảng.

Lực lượng biên phòng cũng chủ trì, phối hợp phát hiện, xử lý 91 vụ với 106 đối tượng và 1 tổ chức vi phạm pháp luật; thu giữ ma túy, phân bón, dầu DO, thuốc lá nhập lậu...; xử phạt vi phạm hành chính hơn 660 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM tuần tra bảo vệ mục tiêu và giữ gìn an ninh trật tự khu vực cửa khẩu cảng

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục đạt kết quả tích cực. Các đơn vị duy trì hiệu quả thủ tục Biên phòng điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Qua đó, tiếp nhận và giải quyết 10.934 hồ sơ thủ tục Biên phòng điện tử, hơn 5.800 hồ sơ tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý cửa khẩu, nâng cao chất lượng kiểm soát xuất nhập cảnh.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng thời, chủ động đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh cửa khẩu, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế biển.

MẠNH THẮNG