BĐBP TPHCM liên tiếp triệt phá nhiều vụ án ma túy dịp cận tết

Chỉ trong hai ngày 28 và 29-12, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM đã liên tiếp triệt phá nhiều vụ án ma túy trên khu vực biên giới biển của Thành phố.

Cụ thể, lúc 11 giờ 50 ngày 29-12, tại ấp Phước Lâm, xã Long Hải, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh bắt quả tang T.V.T. (sinh năm 1998, ngụ xã Long Hải, TPHCM) tàng trữ 0,9g ma túy tổng hợp dạng đá.

Đối tượng T.V.T. tại cơ quan điều tra với tang vật thu giữ gồm 0,9g ma túy tổng hợp dạng đá

Đến 12 giờ 50 cùng ngày, tại ấp Khu 1, xã Bình Châu, Đồn Biên phòng Bình Châu bắt giữ N.M.Q. (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Lâm Đồng). Tang vật thu giữ tại chỗ và qua khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng là khoảng 0,5g ma túy đá và heroin.

Tiếp đó, lúc 13 giờ 30 ngày 29-12, tại phường Phước Thắng, Đồn Biên phòng Chí Linh phối hợp bắt quả tang N.X.P. (sinh năm 1980, ngụ phường Vĩnh Hội, TPHCM), thu giữ khoảng 2,5g ma túy đá.

Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng nghiệp vụ BĐBP Thành phố tiếp tục bắt giữ N.T.T.L. (sinh năm 1989, ngụ phường Phước Thắng), thu giữ 5g ma túy đá.

Đối tượng N.M.Q.

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 28-12, tại phường Tân Phước, Đồn Biên phòng Long Sơn bắt quả tang T.V.N.Y. (sinh năm 2008, ngụ phường Phước Tân, TPHCM) đang tàng trữ trái phép khoảng 0,5g ma túy đá.

Đối tượng T.V.N.Y. SN 2008

Hiện các vụ việc đang được các Đồn Biên phòng phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Thành phố, kết quả trên nằm trong kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, đảo và cửa khẩu cảng TPHCM trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

MẠNH THẮNG - QUANG DANH