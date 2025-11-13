Pháp luật

BĐBP TPHCM triệt phá 2 vụ tàng trữ ma túy, bắt 3 đối tượng

SGGPO

Ngày 13-11, Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM cho biết, lực lượng biên phòng vừa liên tiếp triệt phá hai vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ ba đối tượng, thu giữ tổng cộng 29 gram ma túy đá.

IMG_0858.jpeg
Các đối tượng Tám, Linh và Trường (từ trái qua phải) vừa bị BĐBP TPHCM bắt giữ

Sáng 11-11, tại khu vực trước số 90 đường Hoàng Hoa Thám (phường Vũng Tàu, TPHCM), Đồn Biên phòng Bến Đá phối hợp Phòng Nghiệp vụ BĐBP TPHCM bắt quả tang Lê Ngọc Tám (43 tuổi, ngụ đường Hoàng Hoa Thám) đang tàng trữ ma túy. Tang vật gồm khoảng 2 gram ma túy đá, 1 xe máy, 1 điện thoại di động và 3,4 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Tám, lực lượng chức năng thu thêm 3 gói ma túy đá (khoảng 7 gram) cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Trưa 12-11, Phòng Nghiệp vụ BĐBP TPHCM phối hợp Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an phường Rạch Dừa bắt quả tang Lê Hoàng Mỹ Linh (32 tuổi, ngụ đường Tạ Uyên, phường Vũng Tàu) và Dương Nhật Trường (26 tuổi, ngụ phường Tam Thắng) tại nhà nghỉ ở phường Rạch Dừa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói ma túy đá (khoảng 5 gram), 2 điện thoại di động và 1 xe máy. Khám xét nơi ở của Linh, thu thêm 2 gói ma túy đá (khoảng 15 gram). Linh khai số ma túy này do Trường gửi cất giữ để sử dụng.

Hiện BĐBP TPHCM đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

PHƯỚC QUÝ

Từ khóa

ma túy đá ma túy tổng họp BĐBP TPHCM tàng trữ chất ma túy Tàng trữ trái phép chất ma túy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn