BĐBP TPHCM triệt phá 2 vụ tàng trữ ma túy, bắt 3 đối tượng

Ngày 13-11, Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM cho biết, lực lượng biên phòng vừa liên tiếp triệt phá hai vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ ba đối tượng, thu giữ tổng cộng 29 gram ma túy đá.

Các đối tượng Tám, Linh và Trường (từ trái qua phải) vừa bị BĐBP TPHCM bắt giữ

Sáng 11-11, tại khu vực trước số 90 đường Hoàng Hoa Thám (phường Vũng Tàu, TPHCM), Đồn Biên phòng Bến Đá phối hợp Phòng Nghiệp vụ BĐBP TPHCM bắt quả tang Lê Ngọc Tám (43 tuổi, ngụ đường Hoàng Hoa Thám) đang tàng trữ ma túy. Tang vật gồm khoảng 2 gram ma túy đá, 1 xe máy, 1 điện thoại di động và 3,4 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Tám, lực lượng chức năng thu thêm 3 gói ma túy đá (khoảng 7 gram) cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Trưa 12-11, Phòng Nghiệp vụ BĐBP TPHCM phối hợp Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an phường Rạch Dừa bắt quả tang Lê Hoàng Mỹ Linh (32 tuổi, ngụ đường Tạ Uyên, phường Vũng Tàu) và Dương Nhật Trường (26 tuổi, ngụ phường Tam Thắng) tại nhà nghỉ ở phường Rạch Dừa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói ma túy đá (khoảng 5 gram), 2 điện thoại di động và 1 xe máy. Khám xét nơi ở của Linh, thu thêm 2 gói ma túy đá (khoảng 15 gram). Linh khai số ma túy này do Trường gửi cất giữ để sử dụng.

Hiện BĐBP TPHCM đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

PHƯỚC QUÝ