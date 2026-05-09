Huawei ra mắt loạt thiết bị mới cùng điện thoại và đồng hồ trẻ em

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei vừa tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm toàn cầu “Now Is Your Spark” tại Băng Cốc (Thái Lan) giới thiệu loạt thiết bị công nghệ mới, bao gồm HUAWEI WATCH FIT 5 Series, HUAWEI WATCH Kids X1 Series, HUAWEI MatePad Pro Max, cùng nhiều sản phẩm khác.

Điểm nhấn của sự kiện là màn ra mắt của loạt thiết bị đeo thông minh mới hướng đến người dùng trẻ. HUAWEI WATCH FIT 5 Series vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế mặt vuông đặc trưng, nay được nâng cấp với diện mạo hiện đại và trẻ trung hơn. Thiết bị nổi bật với tính năng cảnh báo nguy cơ tiểu đường bằng cảm biến đầu tiên trong ngành, đồng thời tích hợp các chế độ mini-workout thú vị, giúp người dùng dễ dàng vận động trong những khoảng thời gian ngắn mỗi ngày, bên cạnh nhiều bộ môn thể thao chuyên sâu như đạp xe, golf, chạy địa hình hay tennis.

Ra mắt lần đầu tại sự kiện, HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition là mẫu đồng hồ chạy bộ chuyên nghiệp lấy cảm hứng từ các giải marathon, được trang bị chỉ số đánh giá năng lực chạy bộ mới (RAI) cùng bảng điều khiển Training Camp Dashboard, giúp các runner theo dõi dữ liệu chuyên sâu để tập luyện hiệu quả hơn.

Huawei cũng hợp tác cùng nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Francesca Amfitheatrof để giới thiệu phiên bản HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Lấy cảm hứng từ thiên nhiên mùa xuân, thiết kế sở hữu 99 viên kim cương cùng mặt kính sapphire, tôn vinh vẻ đẹp, sức sống và tinh thần của phái nữ.

Bên cạnh đó, Huawei cũng trình làng dòng đồng hồ trẻ em cao cấp HUAWEI WATCH KIDS X1 Series. Sản phẩm được trang bị camera kép HD trước và sau, trong đó camera trước góc siêu rộng 110° cùng màn hình AMOLED 1,82 inch mang đến góc nhìn rộng và trải nghiệm hiển thị tốt hơn. Thiết bị còn sở hữu thân máy có thể tháo rời, xoay linh hoạt cùng tính năng AR vui nhộn, giúp trẻ lưu giữ những khoảnh khắc khám phá đáng nhớ.

Tại sự kiện, Huawei cũng lần đầu tiên ra mắt toàn cầu chiếc máy tính bảng HUAWEI MatePad Pro Max hoàn toàn mới. Sở hữu thiết kế tinh tế, màn hình cao cấp, hiệu năng chuẩn PC cùng bộ công cụ sáng tạo toàn diện, sản phẩm mang đến trải nghiệm flagship trong một thân máy mỏng nhẹ ấn tượng. Với trọng lượng chỉ 499g và độ mỏng 4,7mm, trong khi phiên bản PaperMatte Edition nặng 509g, HUAWEI MatePad Pro Max hiện là mẫu máy tính bảng mỏng và nhẹ nhất trong phân khúc tablet trên 13 inch.

Huawei cũng chính thức giới thiệu HUAWEI nova 15 Max, mẫu smartphone hướng đến thế hệ trẻ yêu thích sáng tạo nội dung và giải trí. Máy được trang bị camera 50 MP RYYB Ultra Vision cho khả năng tái tạo màu sắc chân thực ngay cả trong điều kiện thiếu sáng hoặc ngược sáng. Viên pin dung lượng lớn 8.500mAh đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày dài, trong khi thân máy bền bỉ giúp hạn chế lo ngại va đập trong quá trình sử dụng…

BÌNH LÂM