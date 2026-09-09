Nhịp cầu nhân ái

Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 3 đến 8-9)

SGGPO

Từ ngày 3 đến 8-9, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc:

Giúp chị Ka Hon HCCG 26-36 (1-9-2026): Bạn đọc (TPHCM): 500.000đ, Ta Van Tinh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...53871 (CK): 200.000đ, CSPM+CSTV (CK): 3.000.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Tran Dinh Bao Viet (CK): 200.000đ, Ba Hang (CK): 500.000đ, Ly Diep Thanh+Yan (CK): 100.000đ, Tran Kim Toan (CK): 300.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...57859 (CK): 300.000đ.

Giúp anh Trần Nhật Quang HCCG 26-35 (24-8-2026): Vũ Thị Minh Chất: 500.000đ, Dang Ha Phuoc Ngoc (CK): 99.999đ, Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ.

Giúp anh Ksor Thưa + chị Nay H’Mieu HCCG 26-34 (17-8-2026): Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Lê Thành Phú + chị Nguyễn Thị Kim Liên HCCG 26-33 (14-8-2026): Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ.

Giúp chị Ksor H'Biak HCCG 26-32 (10-8-2026): Nhan Tùng: 500.000đ, Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ.

Giúp chị Thị Hường HCCG 26-31 (6-8-2026): Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Trần Lệ Mến (Online 4-8-2026): Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ.

Giúp chị Phạm Thị Bích Liểu HCCG 26-26 (6-7-2026): Mật Thị Điệt: 500.000đ.

Giúp anh Lý Thanh Điền HCCG 26-17 (28-5-2026): Ly Diep Thanh+Yan (CK): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Hữu Tấn Phát HCCG 26-16 (25-5-2026): Ly Diep Thanh+Yan (CK): 100.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Lâm HCCG 26-14B (21-5-2026): Ly Diep Thanh+Yan (CK): 100.000đ.

Giúp em Vũ Ngọc Ánh Hoa HCCG 26-14 (18-5-2026): Ly Diep Thanh+Yan (CK): 100.000đ.

Ủng hộ quỹ bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Ly Diep Thanh+Yan (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ quỹ từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Ủng hộ bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Ký giả Tần Nguyên-Nguyễn Văn Tấn: 500.000đ.

Ủng hộ bếp ăn từ thiện Bảo Hòa: Nhan Tùng: 500.000đ.

Ủng hộ chương trình Thắp sáng niềm tin-vượt khó đến trường: Bệnh viện Ung Bướu+các nhà hảo tâm: 20.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Vu Thi Nhu Quynh (CK): 100.000đ, Bui Phuong Nga (CK): 100.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 250.000đ, Bui Thi Van Anh (CK): 100.000đ, Phan Thi Thao My (CK): 10.000đ, Nguyen Ha Mai (CK): 50.000đ, Le Thi Thu Trang (CK): 50.000đ, Tran Thi Ngoc Ly (CK): 50.000đ, Pham Minh Nguyet (CK): 300.000đ, Phi Minh Hieu (CK): 10.000đ, Ha Thu Huong (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Cao Xuan Ba (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Quyen (CK): 50.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 25.000đ, Tuyen thu Doran (CK): 100.000đ, Pham Thi Minh Ngoc (CK): 500.000đ, Tran Vo Thi Thu Uyen (CK): 100.000đ, Dang Thi Thuy Duong (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Do Ngoc Phuong (CK): 50.000đ, Nguyen Huu Vu Thanh (CK): 28.000đ, Nguyen Thanh Phong (CK): 100.000đ, Ha Thi Loi (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thanh Thao (CK): 500.000đ, Ho Quang Thien (CK): 150.000đ, Mai Thi Cam Van (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Ngoc (CK): 300.000đ, Luu Hong Duyen (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Cao Nguyen Quynh Anh (CK): 100.000đ, PHG NHD (CK): 500.000đ, Cao Ngoc Quan (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Thang Dinh Tri (CK): 200.000đ, Tran (CK): 10.000đ, Tran Duy Khanh (CK): 300.000đ, Pham Thi Thu Hoai (CK): 1.000.000đ, Le Ha Phuong (CK): 50.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Từ khóa

bảng vàng từ thiện Báo SGGP tấm lòng bạn đọc

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