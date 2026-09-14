Nhịp cầu nhân ái

Hoàn cảnh cần giúp đỡ

Tai họa liên tiếp ập xuống một gia đình

SGGP

Trong lúc thu gom rác, làm sạch môi trường nông thôn, anh Hà không may ngã từ trên xe tải xuống, bị chấn thương sọ não.

Anh Nguyễn Văn Hà đang được điều trị tại bệnh viện
Anh Nguyễn Văn Hà đang được điều trị tại bệnh viện

Anh Nguyễn Văn Hà (xóm Nam Lâm, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) thuộc diện hộ nghèo. Vợ anh mất sau một thời gian điều trị bệnh ung thư; con trai anh vừa xuất ngũ lại gặp tai nạn, bị gãy chân; một người con khác xung phong thực hiện nghĩa vụ quân sự đầu năm nay.

Mới đây, trong lúc thu gom rác, làm sạch môi trường nông thôn, anh Hà không may ngã từ trên xe tải xuống, bị chấn thương sọ não. Anh được mổ cấp cứu và đang được điều trị tích cực tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Anh Bùi Đình Bình, Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Nam Lâm, cho biết gia đình anh Hà hiện rất khó khăn. Sau thời gian dài điều trị bệnh cho vợ, rồi chạy chữa cho con bị tai nạn, tài sản của gia đình gần như không còn. Chi phí điều trị cho anh Hà hiện rất tốn kém trong khi thời gian nằm viện kéo dài, vượt quá khả năng của gia đình.

Những ngày qua, anh em, hàng xóm đã chung tay hỗ trợ viện phí, đồng thời đỡ đần gia đình anh công việc đồng áng. Trong lúc này, anh Hà và gia đình rất mong nhận được sự sẻ chia của cộng đồng để có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, tiếp tục điều trị.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406008519 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 26-37.

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Nguyễn Văn Hà thu gom rác điều trị bệnh viện

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