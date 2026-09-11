“Trung thu mơ ước” mang niềm vui đến 200 thiếu nhi Tây Ninh

20 thiếu nhi được nhận quà và học bổng của chương trình "Trung thu mơ ước". Ảnh: QUỐC KHÁNH

Tại chương trình, 180 thiếu nhi được nhận phần quà trị giá 1,1 triệu đồng (gồm quà hiện vật và 500.000 đồng tiền mặt).

Riêng 20 bạn đặc biệt khó khăn được nhận phần quà trị giá 1,6 triệu đồng (gồm quà hiện vật và học bổng 1 triệu đồng). Các phần hiện vật gồm sữa, đường, nước suối, bánh kẹo, dụng cụ học tập, thực phẩm khô, lồng đèn, bánh trung thu.

Bà Nguyễn Ngọc Phượng (Phó trưởng nhóm Chia sẻ - Sharing) trao quà cho thiếu nhi. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Thượng tọa Thích Quảng Tâm (Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh) trao học bổng cho học sinh. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Lên sân khấu nhận học bổng, em Nguyễn Huỳnh Trà My (lớp 6 Trường THCS Võ Văn Tần, xã Đức Hòa) vẫn đeo bên hông chiếc túi đồng hành cùng bạn trong những lần bán vé số mưu sinh.

Sáng đi bán vé số, chiều đi học, trung bình Trà My bán được 160 tờ vé số, nhận về 160.000 đồng. Số tiền ấy, My gửi mẹ để lo tiền học cho em. Khi được hỏi về điều ước Trung thu, em tâm sự: "Nhà chỉ có hai mẹ con. Con ước mẹ có nhiều sức khỏe, sống mãi mãi với con, không bao giờ già đi".

Bà Nguyễn Thị Tranh (Trưởng nhóm Chia sẻ - Sharing) trò chuyện, động viên Trà My. Ảnh: THẢO NGỌC

Bà Nguyễn Thị Tranh (Trưởng nhóm Chia sẻ - Sharing) cho biết, mong muốn của chương trình là tiếp thêm động lực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mưu sinh vất vả, vào đời sớm. Dù tuổi còn nhỏ nhưng các em rất thấu hiểu nỗi cơ cực, vất vả của ông bà, cha mẹ.

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường (Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng) hy vọng rằng với số tiền nhận được tại chương trình, các em thiếu nhi sẽ có thể mua sắm quần áo mới, dụng cụ học tập sẵn sàng cho năm học mới.

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng dặn dò các em học sinh tại chương trình. Ảnh: QUỐC KHÁNH

"Các em hãy cố gắng học giỏi, lễ phép, chăm làm việc tốt như một lời cảm ơn cô chú ông bà đã tổ chức chương trình vui Trung thu hôm nay”, nhà báo Nguyễn Khắc Cường nhắn nhủ.

Thiếu nhi chăm chú đọc ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM. Ảnh: QUỐC KHÁNH

"Trung thu mơ ước" là sáng kiến nhân văn do Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ - Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng nhóm Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) tổ chức nhiều năm qua. Chương trình "Trung thu mơ ước" 2026 dự kiến chăm lo cho 2.580 trẻ em ở một số phường xã tại tỉnh An Giang, Tây Ninh và TPHCM với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Đối tượng chăm lo là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng đến trường, các em bán vé số, nhặt ve chai, trẻ mồ côi, nhiễm chất độc da cam và bệnh nhi ung thư tại các bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Ung Bướu TPHCM. Điểm nhấn của chương trình năm nay là khánh thành công trình khu vui chơi thiếu nhi Joy Park 2 tại Trường Tiểu học Dương Minh Châu (xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh) với tổng chi phí hơn 800 triệu đồng. Cùng với đó là Ngày hội "Trung thu mơ ước" được tổ chức tại SC Vivo City dành cho 700 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM vào ngày 13-9.

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