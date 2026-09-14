Không gian ấm áp cho trẻ yếu thế

Trong bối cảnh ngày càng nhiều trẻ em gặp những vấn đề về tâm lý và sức khỏe tâm thần, một môi trường điều trị chuyên nghiệp đòi hỏi sự thấu hiểu, sẻ chia, thân thiện với bệnh nhi và gia đình. Sự ra mắt của Bệnh viện Tâm thần TPHCM cơ sở 3 với không gian rộng rãi, khang trang sẽ tạo thêm điều kiện cho trẻ được chăm sóc toàn diện, có cơ hội phục hồi và hòa nhập tốt hơn.

Cơ sở mới, trải nghiệm mới

“Khi tôi đưa con đến khám bệnh ở 165B Phan Đăng Lưu - địa chỉ cũ của Bệnh viện Tâm thần TPHCM cơ sở 3, thì thấy thông báo chuyển địa điểm. Đến cơ sở mới, tôi bất ngờ lắm, không gian bệnh viện rộng quá”, chị Hoàng Thị V. (38 tuổi, Đồng Nai) kể.

Con trai của chị V. có dấu hiệu tăng động và rối loạn tâm lý, phải điều trị gần một năm qua. Không ít lần, chị muốn bỏ cuộc vì nơi khám bệnh chật chội, quá tải; cậu bé liên tục khóc vì gò bó, khó chịu. Không riêng chị, nhiều phụ huynh cũng phải ngồi tràn ra vỉa hè. Nhưng, nghĩ đến bệnh tình của con trai, chị lại cố gắng vượt qua chặng đường xa xôi cùng những khó khăn về điều kiện vật chất.

Cơ sở khám và điều trị tâm thần trẻ em của Bệnh viện Tâm thần TPHCM cũ phải hoạt động với cơ sở vật chất xuống cấp, chật hẹp suốt thời gian dài. Trong khi đó, nhu cầu khám, tư vấn và can thiệp các vấn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ nhỏ ngày càng tăng.

Khu vui chơi dành cho bệnh nhi tại Bệnh viện Tâm thần TPHCM cơ sở 3. Ảnh: GIAO LINH

Bệnh viện Tâm thần TPHCM cơ sở 3 chính thức hoạt động ở địa chỉ mới (số 957 đường 3 Tháng 2, phường Minh Phụng) từ ngày 11-9 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc chăm lo toàn diện sức khỏe trẻ em, đặc biệt là trẻ yếu thế, trẻ gặp vấn đề về tâm lý, tâm thần.

Điểm khác biệt nhất tại cơ sở mới là sự xuất hiện của không gian vui chơi riêng biệt với đồ chơi, cầu trượt, thú nhún... màu sắc sặc sỡ, thu hút trẻ nhỏ; thảm lót đảm bảo an toàn cho những bé hiếu động. Xen lẫn với sự thích thú và tiếng cười đùa con trẻ là niềm an ủi trong đôi mắt của mỗi người cha, người mẹ.

Anh Phạm Văn Quốc (tỉnh An Giang) không chỉ bất ngờ với cơ sở vật chất khang trang mà vô cùng hài lòng với khu vui chơi cho bệnh nhi. “Đồ chơi rất đẹp và sạch sẽ, các bé được vận động thoải mái, tiếng khóc cũng ít hẳn so với trước đây”, anh Quốc phấn khởi. Trong khi đó, nhân viên y tế được giải tỏa áp lực nặng nề suốt thời gian qua.

Nâng chất lượng điều trị

Theo Bác sĩ Chu Thị Dung, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TPHCM, số lượng bệnh nhi mắc rối loạn tâm lý và tâm thần đang có xu hướng gia tăng rõ rệt. Nếu trước đây, bệnh viện tiếp nhận mỗi ngày khoảng 200 lượt bệnh nhi thì trong năm 2026, con số tăng lên 300-500 lượt khám/ngày.

Bác sĩ Chu Thị Dung lý giải, trẻ em ngày nay đối mặt với rất nhiều áp lực trong cuộc sống, từ chuyện học tập, gia đình đến sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, nhất là tác động của mạng xã hội. Tiếp xúc quá nhiều với mạng xã hội khiến các em tách rời với thực tế, nhiều trường hợp giảm kết nối tình cảm với gia đình. Phía sau mỗi trẻ em gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần là một gia đình phải đối mặt với nhiều áp lực trong chăm sóc, định hướng tương lai cho con.

Với cơ sở mới, các bác sĩ có điều kiện thăm khám toàn diện hơn các vấn đề sức khỏe tâm thần của trẻ, bao gồm tự kỷ, tăng động giảm chú ý, chậm phát triển tâm thần, các rối loạn cảm xúc như trầm cảm, lo âu, rối loạn lưỡng cực... Bệnh nhi được trò chuyện riêng tư hơn với bác sĩ và chuyên viên tâm lý, qua đó chất lượng khám chữa bệnh được cải thiện rõ rệt.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, để khắc phục tình trạng chật chội, xuống cấp của cơ sở khám và điều trị tâm thần trẻ em, Sở Y tế đã rà soát cơ sở nhà, đất của các đơn vị trực thuộc. Sau khi nhận được yêu cầu của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đã chủ động sắp xếp lại hoạt động tại địa chỉ 957 đường 3 Tháng 2, nhanh chóng chuyển cơ sở này cho Bệnh viện Tâm thần TPHCM.

"Đây là sự chia sẻ nguồn lực rất đáng ghi nhận giữa các đơn vị trong cùng ngành y tế thành phố. Mục tiêu chung là sử dụng hiệu quả tài sản công và ưu tiên nguồn lực cho những nhu cầu chăm sóc sức khỏe cấp thiết của người dân", ông Tăng Chí Thượng cho hay.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Tâm thần TPHCM sẽ từng bước tổ chức mô hình “bệnh viện trong ngày” dành cho trẻ em và vị thành niên. Theo mô hình này, trẻ được đánh giá toàn diện, trị liệu tâm lý, can thiệp hành vi, phục hồi chức năng và theo dõi chuyên môn trong ngày rồi trở về với gia đình. Khi đó, trẻ được điều trị, can thiệp chuyên sâu nhưng vẫn duy trì sự gắn kết với gia đình, trường học và cộng đồng.

GIAO LINH