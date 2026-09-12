Nghệ An: Khám sức khỏe, cấp thuốc và tặng sân bóng rổ cho người dân, học sinh vùng biên

Tại Chương trình “Trăng thu biên cương” năm 2026, các đơn vị tổ chức đã tổ chức khám bệnh, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân tại xã biên giới Na Ngoi (tỉnh Nghệ An).

Video: Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Chương trình “Trăng thu biên cương”

Ngày 12-9, tại xã biên giới Na Ngoi (tỉnh Nghệ An), Chương trình “Trăng thu biên cương” năm 2026 do Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội phối hợp với Cơ quan Thường trực Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Quân khu 4... tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới chăm lo sức khỏe, đời sống và tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em, người dân ở vùng biên.

Đại diện Bệnh viện Quân y 354 trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Quân y 354, Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã tổ chức khám bệnh, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân, trong đó có trẻ em, người cao tuổi, gia đình chính sách, hộ nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động góp phần nâng cao ý thức phòng, chống bệnh tật, khám, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn biên giới.

Cùng với đó, ban tổ chức tổ chức lễ cắt băng khánh thành, trao tặng sân bóng rổ cho Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Na Ngoi. Công trình góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất của nhà trường và tạo thêm không gian vui chơi, rèn luyện thể chất cho học sinh.

Sau lễ khánh thành, công trình chính thức được bàn giao và đưa vào sử dụng trong niềm vui của thầy cô, học sinh vùng biên ở Na Ngoi.

Đông đảo người dân được khám, chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trao học bổng, xe đạp và 500 suất quà trung thu cho các em thiếu nhi.

Điểm nhấn của chương trình là đêm hội “Trăng thu biên cương” năm 2026 với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, múa lân, rước đèn và phá cỗ trung thu.

Ban tổ chức chương trình và các đơn vị đồng hành cắt băng khánh thành công trình

>> Một số hình ảnh tại chương trình:

ĐỨC HẢI - LÊ THẠCH