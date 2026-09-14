Nhịp cầu nhân ái

Gần 20.000 bánh trung thu tặng thiếu nhi vùng biên giới Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị

SGGPO

Sáng 14-9, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) tổ chức làm bánh trung thu để trao tặng cho thiếu nhi tại địa bàn vùng biên giới các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và Quảng Trị trong dịp Tết Trung thu.

Clip: Cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15 làm bánh trung thu tặng các cháu thiếu nhi vùng biên. Thực hiện: HỮU PHÚC
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Cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15 tham gia đóng gói sản phẩm bánh trung thu. Ảnh: HỮU PHÚC

Đây là năm đầu tiên Binh đoàn 15 tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trực tiếp làm bánh trung thu. Để triển khai hoạt động, nhiều tháng qua, cán bộ, nhân viên phụ trách đã đến các cơ sở làm bánh uy tín trên địa bàn để học tập kỹ thuật, công thức và quy trình thực hiện.

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Các bộ, chiến sĩ làm bánh trung thu. Ảnh: HỮU PHÚC

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, từ ngày 7-9 đến nay, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất bánh trung thu.

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Đóng gói bánh trung thu để làm quà tặng cho các cháu thiếu nhi. Ảnh: HỮU PHÚC

Mỗi ngày, lực lượng của đơn vị sản xuất khoảng 500-700 chiếc bánh, những ngày cao điểm sẽ nâng sản lượng lên 1.000-1.200 chiếc để bảo đảm tiến độ. Toàn bộ quá trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến vệ sinh khu vực làm bánh, nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

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Những chiếc bánh do cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15 tự tay làm. Ảnh: HỮU PHÚC

Dự kiến, gần 20.000 chiếc bánh sẽ được hoàn thành trong những ngày tới để cấp phát, trao tặng con em cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động trong Binh đoàn; con, cháu của già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ, người có uy tín; các gia đình chính sách và thiếu nhi tại 271 thôn, làng gắn bó, kết nghĩa với Binh đoàn trên địa bàn Gia Lai, Quảng Ngãi và Quảng Trị.

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Những khay bánh sẵn sàng chờ đóng gói. Ảnh: HỮU PHÚC

Đại tá Lê Minh Hoàn, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật (Binh đoàn 15) cho biết, qua những chiếc bánh trung thu tự tay làm, Binh đoàn mong muốn gửi gắm đến các cháu thiếu nhi sự quan tâm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, góp phần mang đến một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, đồng thời động viên các cháu nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

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Đưa bánh vào lò nướng. Ảnh: HỮU PHÚC
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Đóng gói bánh trung thu. Ảnh: HỮU PHÚC
HỮU PHÚC

Từ khóa

Binh đoàn 15 Bánh trung thu Thiếu nhi Gia Lai Quảng Ngãi Quảng Trị

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