Gần 20.000 bánh trung thu tặng thiếu nhi vùng biên giới Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị

Đây là năm đầu tiên Binh đoàn 15 tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trực tiếp làm bánh trung thu. Để triển khai hoạt động, nhiều tháng qua, cán bộ, nhân viên phụ trách đã đến các cơ sở làm bánh uy tín trên địa bàn để học tập kỹ thuật, công thức và quy trình thực hiện.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, từ ngày 7-9 đến nay, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất bánh trung thu.
Mỗi ngày, lực lượng của đơn vị sản xuất khoảng 500-700 chiếc bánh, những ngày cao điểm sẽ nâng sản lượng lên 1.000-1.200 chiếc để bảo đảm tiến độ. Toàn bộ quá trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến vệ sinh khu vực làm bánh, nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.
Dự kiến, gần 20.000 chiếc bánh sẽ được hoàn thành trong những ngày tới để cấp phát, trao tặng con em cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động trong Binh đoàn; con, cháu của già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ, người có uy tín; các gia đình chính sách và thiếu nhi tại 271 thôn, làng gắn bó, kết nghĩa với Binh đoàn trên địa bàn Gia Lai, Quảng Ngãi và Quảng Trị.
Đại tá Lê Minh Hoàn, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật (Binh đoàn 15) cho biết, qua những chiếc bánh trung thu tự tay làm, Binh đoàn mong muốn gửi gắm đến các cháu thiếu nhi sự quan tâm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, góp phần mang đến một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, đồng thời động viên các cháu nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.