Bệnh viện Từ Dũ: Nửa thế kỷ vươn mình

Ca mổ phức tạp tách cặp song sinh Việt - Đức kéo dài 15 giờ với sự tham gia của gần 70 chuyên gia y tế đầu ngành vào năm 1988 đã ghi dấu ấn lịch sử trong nền y khoa Việt Nam. Năm 1990, Bệnh viện (BV) Từ Dũ cũng là nơi đầu tiên trên cả nước thực hiện phẫu thuật nội soi phụ khoa và phát triển mạnh mẽ đến ngày nay, với hệ thống 14 phòng mổ hiện đại, thực hiện gần 13.000 ca mổ mỗi năm, chiếm 77% mổ phụ khoa.

Năm 1998, 3 em bé thụ tinh ống nghiệm (IVF) đầu tiên tại Việt Nam chào đời tại BV Từ Dũ, đánh dấu bước tiến quan trọng của y học nước nhà. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công hàng ngàn ca thụ tinh trong ống nghiệm, gần 20.000 trẻ chào đời khỏe mạnh. BV đã chuyển giao kỹ thuật này cho nhiều trung tâm IVF khác.

Đặc biệt, năm 2024, BV Từ Dũ phối hợp BV Nhi đồng 1 thực hiện thành công 6 ca can thiệp tim bào thai, giúp cứu sống 6 em bé bị dị tật tim bẩm sinh nặng. Đây là kỹ thuật phức tạp mà chỉ một vài trung tâm nổi tiếng thế giới thực hiện được.

BV cũng đã khánh thành Khu hồi sức sơ sinh đạt chuẩn châu Âu đầu tiên với diện tích 830m2, là nơi tạo ra những kỳ tích cho trẻ sơ sinh non tháng, kể cả những trẻ cực non 24-28 tuần. Đây là minh chứng về nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ, mang lại sự sống và hy vọng cho những mầm non tương lai.

BV Từ Dũ phối hợp với các chuyên gia đầu ngành quốc tế chuẩn châu Âu trực tiếp đào tạo về siêu âm chẩn đoán trong Sản phụ khoa nhằm phát hiện sớm nhất các bất thường ở quý 1 thai kỳ. BV sẽ trở thành Trung tâm huấn luyện mô phỏng siêu âm quốc tế.

Làng Hòa Bình - BV Từ Dũ không chỉ là mái nhà, mà còn là điểm tựa giúp chăm sóc, nuôi dạy, điều trị, giáo dục chuyên biệt, hướng nghiệp những số phận kém may mắn. Ở đây, những câu chuyện về nghị lực, lòng nhân ái như phép màu giữa đời thường.

Với hành trình đầy tự hào, trong 50 năm qua, BV Từ Dũ đã 2 lần đoạt danh hiệu Anh hùng lao động; Huân chương Độc lập hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba. BV Từ Dũ sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe với slogan “CON CỦA BẠN, SỨC KHỎE PHỤ NỮ LÀ HẠNH PHÚC LÀ SỨ MỆNH CỦA BỆNH VIỆN TỪ DŨ”.

