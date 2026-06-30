Chứng khoán châu Á tăng mạnh, đồng yen xuống thấp nhất trong 40 năm

Thị trường chứng khoán châu Á tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 30-6, ngày kết thúc quý 2-2026. Nguyên nhân là do đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Trong khi đồng USD mạnh lên đã đẩy đồng yen Nhật xuống mức thấp nhất trong 40 năm, làm dấy lên lo ngại Tokyo có thể phải can thiệp thị trường ngoại hối.

Bảng thông báo tỷ giá USD/yen tại Tokyo, Nhật Bản ngày 30-6. Ảnh: KYODO

Theo CNBC, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,6% trong phiên cuối quý và hướng tới mức tăng hơn 38% trong quý 2-2026, mức tăng theo quý cao nhất từ trước đến nay. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 3% trong ngày, nâng mức tăng quý 2-2026 lên gần 71%, nhờ nhóm cổ phiếu bán dẫn.

Chỉ số chứng khoán lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) cũng tăng hơn 46% trong quý 2-2026, trong khi chỉ số CSI300 của Trung Quốc tăng khoảng 10% trong quý. Ngược lại, chỉ số Hang Seng của Hồng Công (Trung Quốc) giảm 7,5% trong quý.

Đà tăng của chứng khoán còn do giá dầu hạ nhiệt khi lo ngại về xung đột Trung Đông giảm. Giá dầu Brent lùi về khoảng 72,5 USD/thùng, gần mức trước khi xung đột bùng phát.

Trong khi đó, đồng USD tiếp tục mạnh lên nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể duy trì lãi suất cao lâu hơn, thậm chí có thể tăng lãi suất khi kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng và lạm phát chưa hạ nhiệt.

Đồng yen có thời điểm giảm xuống còn 162,4 yen/1 USD, mức thấp nhất kể từ năm 1986. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama khẳng định chính phủ sẵn sàng ứng phó với biến động tiền tệ quá mức.

Theo CNBC, giới phân tích cho rằng việc đồng yen rơi xuống mức thấp kỷ lục có thể khiến Tokyo can thiệp thị trường, dù tác động nhiều khả năng chỉ mang tính ngắn hạn.

KHÁNH MINH