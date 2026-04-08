Đồng chí Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 8-4, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường...

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Đức Thắng được Bộ Chính trị phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030

Tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, Bộ Chính trị đánh giá cao những đóng góp rất quan trọng và tâm huyết của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đối với TP Hà Nội trong thời gian qua và đề nghị tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình để Thủ đô ngày càng phát triển, xứng đáng là trái tim của cả nước.

“Chúng tôi cũng đề nghị đồng chí Trần Đức Thắng trên cơ sở những thành quả, cống hiến của các thế hệ đi trước, tiếp tục kế thừa, phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Trần Đức Thắng, sinh ngày 11-8-1973; quê quán: phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ; trình độ chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Kinh tế chính trị; Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Quá trình công tác, đồng chí Trần Đức Thắng từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nông nghiệp - Môi trường... Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 3-2026, đồng chí được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ngày 8-4, đồng chí được Bộ Chính trị phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

