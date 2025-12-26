Thiếu tướng Nguyễn Thành Long được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

Sáng 26-12, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Cụ thể: Quyết định điều động, phân công đồng chí Trần Thanh Hà (sinh năm 1975), Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội đến công tác tại cơ quan HĐND TP Hà Nội để giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Quyết định tiếp nhận Thiếu tướng Nguyễn Thành Long (sinh năm 1978), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, biệt phái về công tác tại Văn phòng Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định cho đồng chí Trần Thanh Hà và Thiếu tướng Nguyễn Thành Long

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, việc Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, bổ nhiệm đối với hai đồng chí Trần Thanh Hà và Nguyễn Thành Long xuất phát từ yêu cầu công tác của lãnh đạo thành phố và thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao đối với năng lực, phẩm chất, quá trình công tác, những đóng góp của hai cán bộ trong thời gian qua. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, hai đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, sở trường, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN QUỐC