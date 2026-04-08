Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu 3 định hướng lớn với Thủ đô

Chiều 8-4, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng chia sẻ niềm vinh dự và xúc động khi được lãnh đạo Đảng, Nhà nước điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, nhận nhiệm vụ người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội, Thủ đô văn hiến, anh hùng, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước là vinh dự vô cùng to lớn; đồng thời là trọng trách trước Đảng, Nhà nước trong bối cảnh Thủ đô đang vươn mình phát triển với tư duy mới và tầm nhìn xa.

“Những thành tựu vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đạt được trong nhiều nhiệm kỳ qua, đặc biệt là những bước chuyển mình mạnh mẽ, bứt phá từ những tháng cuối năm 2025 đến nay dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo rất quyết liệt, sâu sát của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và Ban Thường vụ Thành ủy đã tạo đà, tạo thế và tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô”, đồng chí Trần Đức Thắng chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và đồng chí Trần Đức Thắng ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội

Trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng nêu 3 định hướng lớn. Thứ nhất, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo, không ngừng vun đắp, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; xác định sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vì sự nghiệp chung trong tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội là hạt nhân, mạch nguồn, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và phát triển, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của Thủ đô.

Thứ hai, kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, tận dụng thời cơ và không gian phát triển mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt kết quả cao nhất; đồng thời đảm bảo tính bền vững, hài hòa, cân bằng giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường; tiếp tục xác lập mô hình tăng trưởng mới, khẳng định vai trò Thủ đô tiên phong, đi trước mở đường, dẫn dắt lan tỏa phát triển vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội tại hội nghị

Thứ ba, trên cương vị công tác mới, bản thân sẽ không ngừng học hỏi để nhanh chóng tiếp cận công việc; sẽ gương mẫu, cầu thị, khách quan, tận tâm vì sự phát triển của Thủ đô; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng “kiến tạo – phục vụ”; lấy sự hài lòng, niềm tin, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình an của nhân dân Thủ đô làm thước đo quan trọng nhất.

“Với truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến, anh hùng, với niềm tin, khát vọng, sự quyết tâm đồng lòng của toàn Đảng bộ TP Hà Nội trong kỷ nguyên mới, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

NGUYỄN QUỐC