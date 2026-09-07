Cổ phiếu Blue-chip lao dốc, VN-Index giảm gần 32 điểm

Áp lực bán bất ngờ gia tăng mạnh vào cuối phiên kéo VN-Index giảm sâu trong phiên giao dịch đầu tuần, trở thành thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất châu Á.

Chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần chìm trong sắc đỏ

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 7-9 mở phiên tiếp tục tăng 14 điểm nhưng sau đó đảo chiều giảm sâu trước áp lực chốt lời sau chuỗi tăng điểm mạnh trong tháng 8.

Toàn thị trường chìm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu Blue-chip lao dốc tạo áp lực lớn lên VN-Index, khiến chỉ số mất gần 32 điểm. Riêng VIC giảm 4,33%, lấy đi gần 18 điểm của VN-Index.

Nhóm “cổ phiếu vua” cũng chịu sức ép bán mạnh: VCB giảm 1,53%, TCB giảm 2,15%, CTG giảm 1,91%, VPB giảm 1,8%, BID giảm 1,37% và MBB giảm 1,7%...

Không chỉ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng đã bán ròng hơn 216 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Khối ngoại bán ròng hơn 216 tỷ đồng trên toàn thị trường

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 31,44 điểm (1,7%) còn 1.821,64 điểm với 84 mã tăng, 235 mã giảm và 51 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 1,93 điểm (0,68%) còn 280,6 điểm với 48 mã tăng, 84 mã giảm và 54 mã đứng giá.

Thanh khoản cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 17.200 tỷ đồng. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 18.100 tỷ đồng, tăng 800 tỷ đồng so với phiên trước.

NHUNG NGUYỄN