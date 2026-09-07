Tín dụng 7 tháng tại TPHCM và TP Đồng Nai tăng mạnh

Chiều 7-9, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 (TPHCM và TP Đồng Nai), cho biết đến cuối tháng 7-2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TPHCM và TP Đồng Nai đạt 6,329 triệu tỷ đồng, chiếm 31,2% tổng dư nợ tín dụng cả nước và tăng 9% so với cuối năm 2025, cao hơn mức tăng 8,98% của cả nước.

Tín dụng 7 tháng tại TPHCM và Đồng Nai tăng mạnh hơn mức tăng cả nước (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)

Trong đó, dư nợ tín dụng tại TPHCM đạt 5.677 ngàn tỷ đồng, chiếm khoảng 89,7% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Khu vực 2 và tăng 9% so với cuối năm 2025, cũng cao hơn tín dụng chung cả nước.

Theo ông Lệnh, tín dụng trên địa bàn tiếp tục tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ. Dư nợ cho vay các nhóm ngành sản xuất, dịch vụ chủ yếu vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá.

Cụ thể, dư nợ cho vay công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 898,9 ngàn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2025; cho vay bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 843,2 ngàn tỷ đồng, tăng 6,8%; cho vay lĩnh vực xây dựng đạt 397 ngàn tỷ đồng, tăng 13,8%; cho vay lĩnh vực du lịch đạt 78,7 ngàn tỷ đồng, tăng 10,5%; cho vay lĩnh vực logistics đạt 160 ngàn tỷ đồng, tăng 7,3%...

Về huy động vốn, đến cuối tháng 7-2026, tổng huy động vốn trên địa bàn TPHCM và TP Đồng Nai đạt 6,168 triệu tỷ đồng, tăng 7,4% so với cuối năm 2025. Như vậy, tổng huy động vốn thấp hơn tổng dư nợ tín dụng khoảng 161.000 tỷ đồng. Trong đó, TPHCM huy động 5.632 ngàn tỷ đồng, tăng 7,03% so với cuối năm 2025 và chiếm 91,3% tổng huy động vốn trên địa bàn.

NHUNG NGUYỄN