Chốt phiên cuối tuần, VN-Index giảm hơn 34 điểm

Không nằm ngoài xu hướng giảm của thị trường chứng khoán thế giới, VN-Index giảm sâu trước áp lực bán trên toàn thị trường.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 11-9 giảm mạnh trước áp lực bán mạnh trên toàn thị trường. Khối ngoại cũng nối dài chuỗi bán ròng trên toàn thị trường, trong đó bán ròng đến gần 850 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Khối ngoại bán ròng gần 850 tỷ đồng trên sàn HOSE

Hầu hết các nhóm ngành như tài chính, bất động sản, tiêu dùng, nguyên vật liệu đồng loạt giảm.

Trong đó, nhóm cổ phiếu tài chính bao gồm: chứng khoán, ngân hàng lao dốc: VCI giảm 5,87%, VIX giảm 3,99%, VCK giảm 3,65%, MBS giảm 3,51%, HCM giảm 3,04%; HDB giảm 2,37%, BID giảm 2,06%, TCB giảm 2,47%, VPB giảm 2%, CTG giảm 1,96%...

Ngoài ra, các cổ phiếu Blue-chip khác giảm mạnh góp phần gây áp lực lớn cho chỉ số cần kể đến là: VIC giảm 1,78%, VHM giảm 1,5%, GVR giảm 5,4, HPG giảm 2,52%...

Riêng dầu khí là nhóm duy nhất còn ghi nhận một số mã tăng giá: như BSR tăng 1,66%, PVT tăng 1,61% và PVD tăng gần 1%...

Chuyên gia Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI (SGI Capital) nhận định, VN-Index trong tháng 8-2026 đã trở lại sát vùng đỉnh, trong bối cảnh đòn bẩy, lãi suất và thanh khoản tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sắc đỏ bao phủ thị trường ngày 11-9

"Thị trường chứng khoán thường diễn biến tích cực trong 6-12 tháng trước thời điểm được nâng hạng, nhưng có thể chịu áp lực chốt lời và điều chỉnh trong 3-6 tháng sau đó. Vì vậy, việc VN-Index tiến gần thời điểm Việt Nam chính thức được nâng hạng ngày 21-9 không đồng nghĩa với việc xu hướng tăng sẽ tiếp diễn trong dài hạn”, chuyên gia SGI Capital nhấn mạnh.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 34,02 điểm (1,86%) còn 1.795,21 điểm với 51 mã tăng, 280 mã giảm và 40 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 5,69 điểm (0,58%) xuống 272,68 điểm với 46 mã tăng, 110 mã giảm và 39 mã đứng giá.

Áp lực bán mạnh kéo thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 17.000 tỷ đồng, tăng 3.300 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản hơn 17.800 tỷ đồng, tăng 3.800 tỷ đồng so với phiên trước.

NHUNG NGUYỄN