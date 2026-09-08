Thanh khoản giảm mạnh, cổ phiếu dầu khí vẫn bứt phá

Bất chấp khối ngoại bán ròng hơn 385 tỷ đồng trên sàn HOSE, VN-Index vẫn đảo chiều tăng tích cực với độ rộng cổ phiếu tăng - giảm đã cân bằng.

Cổ phiếu dầu khí đồng loạt tăng mạnh

Thị trường chứng khoán phiên 8-9 phục hồi tích cực sau phiên giảm mạnh trước đó. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục dò đáy, sụt giảm mạnh. Khối ngoại cũng bán ròng phiên thứ 2 liên tiếp trên toàn thị trường, riêng sàn HOSE bị bán ròng hơn 385 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng hơn 385 tỷ đồng trên sàn HOSE

Lý giải thanh khoản thị trường ở mức thấp, chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Bản Việt (Vietcap) cho rằng tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng trước áp lực bán ròng của khối ngoại. Dù trong tháng 8, khối ngoại đã giảm mức bán ròng nhưng đây vẫn là tháng thứ 8 liên tiếp nhóm này bán ròng kể từ đầu năm. Bên cạnh đó, những bất định liên quan đến quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong tháng 9 cũng khiến nhà đầu tư dè dặt hơn.

Về thị trường chung, tâm điểm phiên giao dịch là nhóm cổ phiếu dầu khí khi dòng tiền đổ vào mạnh, kéo hàng loạt mã tăng giá mạnh: PVT tăng trần, PVP tăng 6,18%, PVS tăng 4,29%, BSR tăng 2,66%, PLX tăng 1,71%, GAS tăng 1,9%...

Bên cạnh nhóm dầu khí, nhóm cổ phiếu blue-chip cũng tăng trở lại là động lực giúp VN-Index phục hồi, với VIC tăng 1,88%, HPG tăng 1,39%, VPL tăng 1,73%, VCK tăng 2,37%, LPB tăng 3,92%...

Ngược lại, nhóm cổ phiếu bất động sản bị bán mạnh nên đồng loạt giảm: VHM giảm 1,21%, VRE giảm 2,96%, VPI giảm 3,14%, DXG giảm 1,91%, NLG giảm 1,96%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,8 điểm (0,48%) lên 1.830,44 điểm với 152 mã tăng, 158 mã giảm và 61 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 0,51 điểm (0,18%) lên 281,11 điểm với 66 mã tăng, 60 mã giảm và 59 mã đứng giá. Thanh khoản sụt giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ gần 14.200 tỷ đồng. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng ở mức 14.800 tỷ đồng, giảm 3.300 tỷ đồng so với phiên trước.

NHUNG NGUYỄN