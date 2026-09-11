Cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay ưu đãi: Khuyến khích hay bắt buộc?

Nếu khuyến khích, các tổ chức tín dụng sẽ có thể chọn không thực hiện, nhưng nếu bắt buộc, có thể sẽ mâu thuẫn với Luật Các tổ chức tín dụng.

Hội nghị do Đoàn ĐBQH TPHCM tổ chức chiều 11-9. Ảnh: M.HOA

Chiều 11-9, tại hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Đoàn ĐBQH TPHCM tổ chức, cơ chế hỗ trợ tín dụng cho khu vực này đã trở thành tâm điểm thảo luận sôi nổi giữa giới luật gia và các tổ chức tín dụng.

Chủ trì hội nghị, ông Võ Hoàng Ngân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TPHCM cho biết, dù chiếm đến 98% tổng số doanh nghiệp cả nước, dư nợ tín dụng dành cho khu vực DNNVV hiện chỉ chiếm khoảng 20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Nhằm khơi thông dòng vốn, dự thảo luật đề xuất chính sách để các tổ chức tín dụng tăng dư nợ và khuyến khích cho vay dựa trên xếp hạng tín dụng, dòng tiền hoặc phương án kinh doanh.

Ông Nguyễn Triều Lưu, đại diện Hội Luật gia TPHCM nhận định quy định mang tính "khuyến khích" chỉ là quy định tùy nghi. Việc thiếu chế tài bắt buộc sẽ làm giảm tính khả thi của luật, dẫn đến tình trạng chính sách chỉ dừng lại trên giấy.

Bà Nguyễn Thị Hồng Trâm, đại diện Ngân hàng Nam Á cho biết, ngân hàng bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện về phương án sử dụng vốn khả thi, khả năng tài chính và mục đích sử dụng vốn hợp pháp. Việc áp chỉ tiêu tăng dư nợ có thể dẫn đến việc nới lỏng chuẩn tín dụng, chấp nhận rủi ro cao và đe dọa an toàn hệ thống.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đề xuất luật nên quy định theo hướng Nhà nước tạo điều kiện và hoàn thiện thể chế, để các ngân hàng tự chủ phát triển sản phẩm phù hợp. Dù hỗ trợ bằng hình thức nào, việc cấp tín dụng vẫn phải dựa trên nguyên tắc thẩm định khả năng trả nợ và bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng.

Đoàn ĐBQH TPHCM đã ghi nhận các ý kiến tại hội nghị để tổng hợp trình Quốc hội xem xét, hoàn thiện cơ chế tín dụng vừa thực chất, vừa đảm bảo an toàn vĩ mô.

MAI HOA