Cháy rừng dữ dội tại Pháp, gần 3.000 người phải sơ tán khẩn cấp

Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực khống chế nhiều đám cháy rừng lớn tại miền Nam nước Pháp trong điều kiện thời tiết gió lớn. Gần 3.000 người dân và du khách đã phải sơ tán khẩn cấp.

Cháy rừng tại miền Nam nước Pháp ngày 2-7. Ảnh: CGTN

Theo truyền hình Đức DW, ngày 2-7, nhiều đám cháy rừng lớn đã bùng phát và thiêu rụi một diện tích lớn tại miền Nam nước Pháp. Thiên tai xảy ra sau nhiều tuần khô hạn kéo dài và các đợt nắng nóng kỷ lục.

Theo chính quyền địa phương, các đám cháy lớn nhất đang lan rộng tại hai vùng Aude và Herault. Khoảng 800 lính cứu hỏa cùng 150 phương tiện chuyên dụng đã được huy động để đối phó với các đám cháy lan rộng trên diện tích hơn 900 ha.

Tại vùng Pyrenees-Orientales, gần 3.000 du khách và cư dân địa phương đã được sơ tán khẩn cấp sau khi một đám cháy bùng phát tại Sainte-Marie-la-Mer và lan nhanh sang Canet-en-Roussillon, thị trấn gần biên giới Tây Ban Nha.

Hình ảnh từ truyền hình cho thấy nhiều nhà kho và du thuyền bị ngọn lửa bao trùm tại Canet-en-Roussillon, trong khi những cột khói đen bốc cao che phủ cả một vùng bờ biển.

Clip cháy rừng ở miền Nam nước Pháp. Nguồn: CGTN

Ông Pierre Regnault de La Mothe, quan chức cấp cao của cơ quan hành chính vùng Pyrenees-Orientales, cho biết, hai lính cứu hỏa đã bị thương nhẹ trong quá trình làm nhiệm vụ. Trước đó, lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được hai đám cháy ở ngoại ô Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp tại Marseille. Ông cho biết gần 7.000 vụ cháy đã bùng phát kể từ đầu mùa hè này, thiêu rụi khoảng 8.700 ha diện tích đất rừng.

KHÁNH MINH