Hơn 12 triệu lượt khách sử dụng giao thông công cộng dịp tết, metro số 1 đón lượng khách kỷ lục

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026 vừa qua, các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên (metro số 1) ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc, góp phần đáng kể trong việc giảm áp lực cho giao thông đường bộ.

Chiều 26-2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức họp báo, chiều 26-2. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TPHCM tham dự và phát biểu tại họp báo, nhân dịp đầu năm mới. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tại cuộc họp báo, ông Lê Hải Phong, Phó Trưởng Phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở Xây dựng TPHCM đã có báo cáo chi tiết về công tác phục vụ đi lại, chỉnh trang đô thị và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Báo cáo cho thấy, nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết tăng cao nhưng trật tự đô thị và an toàn giao thông vẫn được kiểm soát rất tốt.

Ông Lê Hải Phong, Phó Trưởng Phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở Xây dựng TPHCM, cung cấp thông tin tại họp báo. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Trong 9 ngày nghỉ tết, tổng sản lượng hành khách sử dụng phương tiện công cộng nội đô đạt mốc 12 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, tuyến metro số 1 đã trở thành điểm sáng khi phục vụ hơn 656.000 lượt khách chỉ trong 9 ngày, vượt xa kế hoạch đề ra. Đây là tín hiệu rất tích cực, cho thấy người dân thành phố đang dần hình thành thói quen sử dụng vận tải hành khách khối lượng lớn, hiện đại.

Đối với các bến xe liên tỉnh, tính từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 tết, sản lượng vận tải hành khách đạt gần 794.000 lượt, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ. Từ mùng 4 đến mùng 9 tết, người dân có xu hướng quay lại thành phố sớm và rải đều, giúp lưu lượng khách phục hồi nhanh chóng đạt 90-95% mức trước tết.

Xe khách hoạt động ngày tết vừa qua. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tại cửa ngõ hàng không, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phục vụ hơn 1,4 triệu lượt hành khách (tăng 13% so với cùng kỳ). Việc tăng cường ứng dụng công nghệ như làm thủ tục trực tuyến và áp dụng sinh trắc học đã phát huy hiệu quả tối đa, giúp giải tỏa nhanh chóng áp lực tại khu vực nhà ga. Về đường sắt, sản lượng hành khách duy trì ổn định, không phát sinh sự cố trong suốt kỳ nghỉ.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất là công tác đảm bảo an toàn giao thông. Trong 9 ngày tết, số vụ tai nạn giao thông đường bộ giảm mạnh ở cả ba tiêu chí, đặc biệt là giảm số ca tử vong so với cùng kỳ; tuyến đường thủy và đường sắt không ghi nhận tai nạn.

Tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài đã không xảy ra. Trừ một vài thời điểm trước tết có hiện tượng ùn ứ cục bộ tại khu vực cửa ngõ và sân bay Tân Sơn Nhất, do nhu cầu rời thành phố tăng đột biến. Nhìn chung, trong và sau tết, đường sá tương đối thông thoáng. Nhờ sự chủ động điều tiết của lực lượng chức năng và việc phân bổ thời gian di chuyển hợp lý của người dân, các điểm nóng giao thông đều được kiểm soát tốt.

Công viên vườn hoa tại khu đất số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán, TPHCM kịp chuyển đổi, cải tạo để phục vụ người dân dịp tết. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Cùng với việc đảm bảo giao thông, công tác chỉnh trang đô thị, tổ chức không gian công cộng cũng được TPHCM triển khai đồng bộ.

Hội hoa xuân TPHCM lần thứ 46 tại Công viên Tao Đàn trưng bày hơn 2.000 hiện vật tiếp tục là điểm đến thu hút. Đặc biệt, năm nay thành phố đã khánh thành Công viên Lý Thái Tổ và hoàn thành chỉnh trang 13 khu đất trống, khu vực công cộng tại trung tâm thành phố để chuyển đổi thành các công viên, vườn hoa rực rỡ.

Việc mở rộng các không gian xanh không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn góp phần phân tán lượng người dân du xuân, giảm áp lực cục bộ cho các điểm vui chơi truyền thống, mang lại một mùa tết an vui, văn minh và hiện đại cho người dân thành phố.

Dự án Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đạt 65% tiến độ, bố trí đủ vốn để “về đích” năm 2026 Tại họp báo, ông Nguyễn Văn Biên, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TPHCM, cho biết tính đến hiện tại, dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đã đạt khoảng 65% tổng khối lượng thi công. Đặc biệt, dự án đã thông xe kỹ thuật được khoảng 35km trên tổng số 64km toàn tuyến. Đáng chú ý, dự án đã được Trung ương và thành phố bố trí đầy đủ nguồn vốn, tạo đà để các nhà thầu tăng tốc, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2026. Ông Nguyễn Văn Biên, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TPHCM, thông tin tại họp báo chiều 26-2. Ảnh: ĐÌNH DƯ Về tình hình triển khai sau dịp Tết Nguyên đán 2026, ông Nguyễn Văn Biên cho biết, ngay từ mùng 7 tết, 10 gói thầu đã cơ bản đồng loạt tổ chức thi công trở lại. Các gói thầu còn lại dự kiến sẽ tiếp tục tái khởi động vào đầu tháng 3-2026. Dự án đang trong giai đoạn thi công khẩn trương. Ảnh: ĐÌNH DƯ Để đảm bảo dự án “về đích” đúng kế hoạch vào năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TPHCM đã làm việc trực tiếp với các đơn vị liên quan và đưa ra 3 nhóm giải pháp trọng tâm. Về tổ chức thi công, các nhà thầu đã cam kết tăng cường thi công nhiều mũi, tập trung tối đa nhân lực, máy móc và vật tư để đẩy nhanh khối lượng công việc, bám sát các mốc thời gian đã ký kết với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TPHCM. Về tài chính, điểm sáng lớn nhất của dự án là nguồn vốn hiện rất dồi dào. Trung ương và thành phố đã bố trí đầy đủ vốn theo đúng nhu cầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TPHCM, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu hụt tài chính làm gián đoạn thi công. Về kỹ thuật, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TPHCM đang chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát để liên tục rà soát, tháo gỡ ngay những vướng mắc phát sinh trên công trường, đảm bảo mặt bằng và kỹ thuật thông suốt cho các nhà thầu. Phối cảnh dự án Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên khi hoàn thành “Với sự nỗ lực và các giải pháp đồng bộ, trên cơ sở mốc thời gian đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TPHCM đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án này trong năm 2026 để sớm đưa vào phục vụ, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân thành phố”, ông Nguyễn Văn Biên nhấn mạnh.

