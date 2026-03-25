Đẩy mạnh thanh toán số trong giao thông công cộng

Nhằm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, các ngân hàng thương mại đã triển khai thẻ thanh toán không tiếp xúc (contactless) dành cho giao thông công cộng.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa ký kết với Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM (thuộc Sở Xây dựng TPHCM) triển khai thẻ MB MultiPass, cho phép thanh toán không tiếp xúc khi đi xe buýt, metro… nhằm rút ngắn thời gian giao dịch tại điểm soát vé, hạn chế sử dụng tiền mặt và tạo sự thuận tiện cho người dân trong quá trình di chuyển. Thẻ này được tích hợp trên App MBBank, hỗ trợ nạp tiền, theo dõi giao dịch và bảo mật.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết TPHCM đặt mục tiêu nâng tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng lên 15–20%, trong đó thanh toán tiện lợi là “chìa khóa” để thực hiện, góp phần thúc đẩy thói quen di chuyển xanh và hiện đại của người dân thành phố.

Trước đó, UBND TPHCM đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện hệ thống thanh toán thông minh, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành giao thông công cộng. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng và thanh toán không dùng tiền mặt; gắn kết việc triển khai với mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, đô thị xanh và phát triển bền vững.

Không chỉ tại TPHCM, tại Hà Nội, Vietcombank cũng vừa phối hợp Visa và Hanoi Metro ra mắt thẻ Vietcombank Visa Hanoi Metro – MeGO, hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc và tích hợp hệ sinh thái số. Sản phẩm còn hướng tới tiêu dùng bền vững, theo dõi dấu chân carbon, sử dụng vật liệu tái chế 100%.

Để hỗ trợ khách hàng, Vietcombank miễn phí thẻ thường niên trọn đời, miễn phí phát hành năm 2026, đi Metro miễn phí đến hết tháng 3-2026, sau đó giảm 50% tuyến Cát Linh – Hà Đông và miễn phí 100% tuyến Nhổn – ga Hà Nội đến hết tháng 7-2026.

Những động thái này cho thấy thanh toán số đang trở thành nền tảng quan trọng trong phát triển giao thông công cộng hiện đại và bền vững.

NHUNG NGUYỄN