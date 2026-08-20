TPHCM: Thêm 2 dự án được xem xét cấp sổ hồng

Ngày 20-8, Tổ công tác 1645 do Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì, làm việc với các chủ đầu tư nhằm tháo gỡ vướng mắc, xem xét cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở thương mại.

Tổ công tác 1645 làm việc với các chủ đầu tư gỡ vướng cấp sổ hồng. Ảnh: THANH HIỀN

Tại buổi làm việc, tổ công tác thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà tại Dự án chung cư cao tầng Screc II, lô đất C46, khu C thuộc Khu đô thị An Phú - An Khánh, phường Bình Trưng do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn làm chủ đầu tư (CĐT), với 120 căn hộ.

Khu nhà ở xã hội Bình Trưng Đông, phường Bình Trưng do Công ty Cổ phần Tư vấn – thương mại – dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân làm CĐT, có quy mô 260 căn hộ, trong đó có 35 căn hộ thương mại, 167 căn hộ nhà ở xã hội được bán, 58 căn hộ nhà ở xã hội được cho thuê và một nhà trẻ. Với dự án này, ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, những trường hợp nào có đủ điều kiện về hồ sơ xét duyệt, tình trạng pháp lý,… sẽ xem xét cấp sổ hồng. Những trường hợp chưa đủ điều kiện, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM có văn bản gửi Sở Xây dựng nêu rõ trách nhiệm của công ty.

Liên quan đến kết quả thực hiện gỡ vướng cấp sổ hồng của tổ công tác trong thời gian qua, đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM thông tin, đã giải quyết 40.275 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết cấp sổ hồng cho 26.091 căn nhà và 14.184 hồ sơ đã phát hành phiếu chuyển thông tin địa chính gửi cơ quan thuế, đang chờ người mua nhà đóng lệ phí trước bạ.

THANH HIỀN