Giá căn hộ giảm sau khi TPHCM mở rộng địa giới hành chính

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, nhận định việc mở rộng địa giới đã giúp thị trường nhà ở có thêm nguồn cung và mức giá đa dạng hơn.

"Giá căn hộ sơ cấp trung bình của TPHCM mới khoảng 76,1 triệu đồng/m², thấp hơn mức 92 triệu đồng/m² trước khi mở rộng thị trường", bà Dung phát biểu trong Diễn đàn Bất động sản 2026 với chủ đề “Siêu đô thị, siêu cơ hội” do Tạp chí TheLEADER tổ chức ngày 25-8 tại TPHCM.

Theo bà Dung, có thể thấy rõ sự dịch chuyển dòng vốn của các nhà đầu tư cá nhân cũng như người mua ở thực từ khu vực trung tâm TPHCM sang các khu vực vùng ven, đặc biệt là Bình Dương.

"Điều này cho thấy khi không gian đô thị được mở rộng, người mua nhà và nhà đầu tư có thêm nhiều lựa chọn hơn, không chỉ về số lượng sản phẩm mà còn về mức giá phù hợp với khả năng tài chính. Đây là một trong những tác động tích cực lớn nhất của quá trình mở rộng TPHCM đối với thị trường bất động sản", bà Dung nhận định.

Chia sẻ tại diễn đàn, PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhấn mạnh Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua và Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm là hai trụ cột quan trọng. Nếu quy hoạch mở ra không gian phát triển mới thì luật tạo cơ chế và quyền chủ động để thành phố hiện thực hóa không gian ấy.

PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, phát biểu tại Diễn đàn bất động sản 2026 với chủ đề “Siêu đô thị, siêu cơ hội” chiều 25-8 tại TPHCM. Ảnh: Kiên Cường

Theo ông Thiên, trong cấu trúc mới, khu vực TPHCM giữ vai trò trung tâm tài chính, dịch vụ và đổi mới sáng tạo, Bình Dương cũ phát huy thế mạnh công nghiệp công nghệ cao, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đảm nhiệm vai trò trung tâm cảng biển, logistics và du lịch. “Sự liên kết hiệu quả giữa ba khu vực sẽ tạo nên sức mạnh theo cấp số nhân”, ông Thiên nói.

Ông Nguyễn Đỗ Dũng, Tổng Giám đốc enCity, nhìn nhận, hạ tầng mới là yếu tố thực sự dẫn dắt và tái định hình đô thị. Thành phố cần dựa trên dữ liệu để xác định chính xác quy mô dân số, việc làm và nhu cầu di chuyển và metro cũng phải được tích hợp với quy hoạch sử dụng đất, nhà ở, thương mại và dịch vụ quanh nhà ga.

“Doanh nghiệp không thể chỉ xây dựng các dự án riêng lẻ mà phải kiến tạo hệ sinh thái đầy đủ việc làm, giao thông và tiện ích. Quy hoạch chỉ thực sự thành công khi các cực tăng trưởng mới đủ sức thu hút người dân đến sinh sống lâu dài”, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam, đúc kết.

KIÊN CƯỜNG