Diện tích đất mới hình thành từ quá trình lấn biển sẽ thuộc sở hữu Nhà nước

Chiều 20-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chính thức thống nhất về mặt chủ trương đối với việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án khu đô thị lấn biển, đồng ý tích hợp nội dung này vào dự thảo Luật Phát triển đô thị để trình Quốc hội xem xét.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tổng kết nội dung thảo luận. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tổng kết nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, UBTVQH đánh giá cao sự khẩn trương, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan soạn thảo, thẩm tra trong việc hoàn thiện hồ sơ dự thảo. UBTVQH thống nhất không tách nội dung này thành một chương riêng biệt mà sẽ lồng ghép quy định vào Chương II của dự thảo Luật Phát triển đô thị để giữ cấu trúc luật gọn gàng, logic. “Luật chỉ tích hợp những chính sách thực sự cần thiết, khái quát và thuộc thẩm quyền của Quốc hội, còn lại giao cho Chính phủ quy định chi tiết để điều hành linh hoạt”, đồng chí Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các chính sách ưu đãi hiện tại mới chỉ được thiết kế ở cấp độ "dự án" lấn biển, chứ chưa phải là cơ chế vận hành cho một "khu đô thị" độc lập mang tính hành chính và cần mang tính khái quát cho cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho ý kiến về chính sách lấn biển. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước đó, cho ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý các nguyên tắc cốt lõi về quản lý đất đai, theo đó luật bắt buộc phải xác lập rõ ràng mọi diện tích đất mới hình thành từ quá trình lấn biển mặc nhiên thuộc sở hữu của Nhà nước, dứt khoát không thuộc về bất kỳ cá nhân hay doanh nghiệp nào. “Hoạt động lấn biển phải được kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt, tuyệt đối không để tư nhân lũng đoạn”, Chủ tịch Quốc hội khuyến cáo.

Các khuyến nghị khác của Chủ tịch Quốc hội bao gồm việc không quy định mức vốn “cứng” trong luật mà nên giao nội dung này cho Chính phủ điều hành; dự án phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Quy hoạch và bắt buộc thực hiện đánh giá tác động môi trường, để không làm cản trở dòng chảy hay ảnh hưởng an toàn hàng hải.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Bày tỏ sự ủng hộ đối với việc luật hóa chính sách để khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế, song Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định quan điểm phát triển bền vững và trách nhiệm đối với tương lai. Theo đồng chí Nguyễn Doãn Anh, hiệu quả của dự án lấn biển không thể chỉ đo bằng diện tích đất hay giá trị bất động sản, mà phải được đo bằng khả năng hình thành các cực tăng trưởng mới, hệ sinh thái kinh tế - dịch vụ mới và chất lượng cuộc sống người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: “Chúng ta mở rộng thêm không gian phát triển nhưng không tạo thêm rủi ro, khai thác nguồn lực hôm nay, nhưng không để lại chi phí cho các thế hệ mai sau”.

ANH PHƯƠNG