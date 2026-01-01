Hozo City Tết Fest định hình mô hình lễ hội đô thị

Thành công của lễ hội Hozo City Tết Fest không chỉ thể hiện qua quy mô hay sức hút công chúng, mà còn nằm ở cách được kiến tạo như một hệ sinh thái trải nghiệm đô thị phát triển theo chiều sâu.

Không gian mở của Hozo City Tết Fest. Ảnh: BTC

Hozo City Tết Fest 2025 vừa khép lại chuỗi hoạt động kéo dài 5 ngày bằng đêm diễn nghệ thuật mang tên Countdown - City-Maze-ing tại Công viên Bờ sông Sài Gòn tối 31-12. Siêu lễ hội thu hút hàng trăm ngàn lượt người tham gia, trải nghiệm chuỗi hoạt động liên hoàn từ văn hóa - âm nhạc - sáng tạo - cộng đồng.

Mỹ Tâm trình diễn "See the light". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đức Phúc biểu diễn ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đông đảo khán giả hứng thú với Hozo City Tết Fest

Khi ẩm thực trở thành ngôn ngữ kể chuyện

Tại Hozo City Tết Fest, lần đầu tiên không gian triển lãm MÊ Tales® mở ra 8 không gian được kiến tạo từ cuộc đối thoại giữa ẩm thực và kiến trúc, lấy cảm hứng từ “trái tim” và đam mê của người đầu bếp. Hành trình này được dẫn dắt bởi Ănăn Saigon và Coco Dining – 2 nhà hàng có 1 sao MICHELIN Star 2025, cùng Nén Light, Little Bear, Nephele, The Monkey Gallery DINING, Quince Saigon và ST25 by KOTO – 6 nhà hàng nằm trong MICHELIN Guide 2025. Các câu chuyện ẩm thực được chuyển thể thành trải nghiệm thị giác thông qua thiết kế và thi công của các văn phòng kiến trúc.

Cuộc thi VỊ Battle®

Ngoài ra, 3 phiên thảo luận lần lượt mở ra những lát cắt khác nhau của ẩm thực đương đại Việt Nam: “Tay nghề và đam mê trong Ẩm thực Việt đương đại”, “Khát vọng và tinh thần mới của Ẩm thực Việt”, cuộc trò chuyện sâu sắc về “Mê cái Vị”.

Khu ẩm thực đường phố A-Maze Street quy tụ các thương hiệu được yêu thích, góp phần tôn vinh nét văn hóa ẩm thực Việt Nam mộc mạc nhưng giàu bản sắc văn hoá.

Các phiên thảo luận về ẩm thực

Các không gian ẩm thực, mua sắm

Âm nhạc - Ba sắc thái của một thành phố sáng tạo

Âm nhạc tại Hozo City Tết Fest được xây dựng với các lát cắt liền mạch của đời sống đô thị đương đại. Mở màn là Maze-ing Vietnam (27-12) nơi bản sắc Việt được làm mới bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Tiếp nối Maze by thế giới (28-12) mở ra không gian kết nối nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế trong cùng một nhịp diễn. Khép lại là Countdown - City-Maze-ing (31-12) khiến hàng chục ngàn khán giả cùng hòa chung khoảnh khắc chuyển giao năm mới giữa âm nhạc, ánh sáng và năng lượng lễ hội.

DTAP và Phương Mỹ Chi hát "Nhà tôi có treo một lá cờ". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hoàng Thùy Linh trình diễn hit "See tình". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phương Mỹ Chi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Soobin. Ảnh: BTC

Rapper Hieuhuhai. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Rapper Suboi giao lưu khán giả. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

An Trần

Nguyễn Hùng

Các nhóm nhạc quốc tế

Khi giới trẻ đối thoại với “di sản tương lai”

Không gian triển lãm di động Immersive House® trở thành một trong những điểm nhấn sáng tạo xuyên suốt lễ hội. Tại đây, nghệ thuật thị giác, công nghệ đa phương tiện và những góc nhìn đương đại về văn hóa đô thị được đặt cạnh nhau, mở ra một không gian đối thoại theo ba cách kể: tôi - bạn - chúng ta.

Người trẻ đối thoại với “di sản tương lai”

Khán giả hào hứng với Hozo City Tết Fest. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bà Trần Đỗ Quỳnh Lê,- Giám đốc Điều hành Hozo City Tết Fest, Nhà sáng lập City Tết Fest, cho biết, lễ hội được định hướng như một nền tảng thực hành sáng tạo dài hạn, nơi các tiểu cộng đồng được kết nối, các ngành sáng tạo giao thoa, mọi trải nghiệm đều lấy con người, cảm xúc và giá trị cộng đồng làm trung tâm.

TIỂU TÂN