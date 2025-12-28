Khai mạc siêu lễ hội Hozo City Tết Fest 2025

Lễ hội chào đón năm mới quy mô lớn của TPHCM mang tên Hozo City Tết Fest vừa chính thức khai mạc tại công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TPHCM) tối 27-12.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn các nghệ sĩ trong nước và quốc tế đồng hành cùng Hozo City Tết Fest. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hozo City Tết Fest là siêu lễ hội văn hóa - âm nhạc - sáng tạo - cộng đồng kết hợp giữa Liên hoan Âm nhạc quốc tế TPHCM - Hozo (Hò Dô) do Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM chủ trì tổ chức và Lễ hội City Tết Fest do The Purpose Group khởi xướng.

Theo đó, Hozo City Tết Fest được hình thành như một mô hình lễ hội đô thị mới, nơi bản sắc văn hóa được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, phát triển thành chuỗi trải nghiệm liên hoàn kết nối âm nhạc, sáng tạo và cộng đồng trong không gian đô thị mở.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao thư cảm ơn các đơn vị đồng hành. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy trao thư cảm ơn các đơn vị phối hợp tổ chức Hozo City Tết Fest. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại lễ khai mạc, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, cho biết, với tầm nhìn đưa TPHCM trở thành trung tâm văn hóa sôi động bậc nhất khu vực, Ban tổ chức kỳ vọng Hozo City Tết Fest sẽ trở thành mô hình siêu lễ hội - đa trải nghiệm, hội tụ theo cách hoàn toàn mới.

“Sự kiện mang ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định thương hiệu TPHCM sáng tạo và luôn rộng mở với những thử nghiệm, xu hướng mới của đời sống văn hóa đương đại”, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy phát biểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với chủ đề “City - Maze-ing - Muôn sắc bất ngờ”, Hozo City Tết Fest diễn ra trong 5 ngày, từ 27 đến 31-12. Siêu lễ hội được thiết kế thành 3 chương: “Maze-ing Việt Nam”, “Maze by thế giới”, “Countdown - City-Maze-ing”.

Đêm khai mạc thu hút rất đông khán giả, với tâm điểm là đêm nhạc “Maze-ing Việt Nam”, tái hiện sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại qua phần trình diễn của các nghệ sĩ Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi, Mỹ Anh, Phùng Khánh Linh, Thể Thiên, Thanh Thụy, DTAP, ANTRANSAX, TOS. Các nghệ sĩ sử dụng chất liệu truyền thống và làm mới bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, thể hiện bản sắc văn hóa Việt trong thời hội nhập.

DTAP và Phương Mỹ Chi trình diễn ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phương Mỹ Chi trình diễn ca khúc "Gối gấm". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bên cạnh các tiết mục trình diễn, không gian lễ hội trong đêm khai mạc tiếp tục lan tỏa tinh thần sáng tạo đô thị thông qua chuỗi hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm đa giác quan: Công trình nghệ thuật - kiến trúc Immersive House®; giải đấu VJ:MAZED; triển lãm đa phương tiện "CTRL+M – “Di sản tương lai”; tọa đàm chuyên đề “Ẩm thực – Kiến trúc & Bản sắc Việt đương đại”; khu chợ Tết “Maze-zô” và Á-MÊ!LOCAL®; Triển lãm ẩm thực - kiến trúc “8 Không gian - 8 Câu chuyện Ẩm thực Việt”...

Bà Nguyễn Thanh Giang, Tổng Giám đốc The Purpose Group, nhà sáng lập City Tết Fest, nhấn mạnh Hozo City Tết Fest là một nền tảng xây dựng thương hiệu văn hóa, nơi các giá trị Việt Nam được chuyển hóa thành trải nghiệm mang tính chuẩn mực và nhất quán. Bản sắc chỉ thực sự có sức sống khi được thể hiện bằng trải nghiệm đủ chất lượng để chạm đến công chúng trong nước và đủ ngôn ngữ để bước ra thế giới.

“Từ định hướng đó, chúng tôi không ngừng khởi xướng và kết nối đa bên, thúc đẩy các sáng kiến gắn liền với tinh thần trẻ trung, năng động và sáng tạo của TPHCM, định vị hình ảnh thành phố như một điểm đến lễ hội và trải nghiệm đô thị trên bản đồ quốc tế, đồng hành cùng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài”, bà Thanh Giang nói.

Đông đảo khán giả dự đêm khai mạc Hozo City Tết Fest. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau đêm khai mạc, Hozo City Tết Fest tiếp tục diễn ra chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng với cùng nhiều chương trình văn hóa, sáng tạo và ẩm thực trong không gian lễ hội đô thị mở của thành phố, kéo dài đến hết ngày 31-12. Trong đó, nổi bật là các đêm nhạc ngày 28-12 và 31-12 với sự tham gia của các nghệ sĩ Mỹ Tâm, Soobin, Vũ Cát Tường, Đức Phúc, Hoàng Dũng, Suboi, Rhyder, Pháp Kiều… và các nghệ sĩ quốc tế từ Anh, Thái Lan, Hàn Quốc, Tây Ban Nha.

TIỂU TÂN