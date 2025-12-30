Hozo City Tết Fest - Âm nhạc kết nối cộng đồng

Sau những đêm diễn vừa qua, Hozo City Tết Fest đã cho thấy vị thế là một điểm hẹn văn hóa, nơi nghệ sĩ và công chúng, các thế hệ và cộng đồng giao thoa, sáng tạo, lan tỏa năng lượng tích cực từ âm nhạc trong những ngày chia tay năm cũ, đón chào năm mới.

Thanh âm Việt cất cánh

“Tiết mục của các nghệ sĩ Việt là điểm sáng rực rỡ trong những đêm nhạc, chinh phục hoàn toàn khán giả trong từng chi tiết, từ các bản phối đến phong cách trình diễn, trang phục... Thực sự, khi xem nghệ sĩ Việt và quốc tế cùng biểu diễn, tôi rất tự hào. Nghệ sĩ chúng ta không hề kém cạnh”, khán giả Nguyễn Tâm (34 tuổi, phường Gia Định, TPHCM) chia sẻ khi dự hai đêm nhạc đầu tiên tại siêu lễ hội Hozo City Tết Fest.

Điểm nổi bật dễ nhận thấy nhất ở các đêm nhạc Hozo City Tết Fest vừa qua là những thanh âm giàu bản sắc và năng lượng của dòng chảy nghệ thuật Việt Nam. Những làn điệu, chất liệu dân gian mộc mạc quen thuộc với bao thế hệ người Việt, nay được các nghệ sĩ trẻ mạnh dạn sáng tạo nhưng vẫn giữ nguyên vẹn được tinh thần, bản sắc dân tộc.

TAP và Phương Mỹ Chi trình diễn Nhà tôi có treo một lá cờ trong đêm mở đầu Hozo City Tết Fest

﻿Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đó là những ca khúc như: Bài ca tôm cá, Hò vươn mình do DTAP và Haley biểu diễn; liên khúc Lý miền Nam - Rock hạt gạo - Ếch ngoài đáy giếng, Gối gấm, Bóng phù hoa… qua giọng ca Phương Mỹ Chi; các ca khúc lấy cảm hứng từ chất liệu văn học Việt như Để Mị nói cho mà nghe, Lắm mối tối ngồi không, Trưởng nữ chạy trốn, Kẻ cắp gặp bà già của Hoàng Thùy Linh… và khoảnh khắc mà khán giả của Hozo City Tết Fest hẳn không quên khi cùng hòa ca Máu đỏ da vàng, Nhà tôi có treo một lá cờ, Việt Nam trong tôi là…

Bên cạnh việc giới thiệu đến khán giả một thế hệ nghệ sĩ trẻ mới như: Trúc Nhân, Soobin, Vũ Cát Tường, Đức Phúc, Hoàng Dũng, Rhyder, Phùng Khánh Linh, Thể Thiên… những người mang tinh thần kế thừa, dám thử nghiệm, khác biệt và đang từng bước khẳng định dấu ấn trên bản đồ âm nhạc đương đại, siêu lễ hội còn đem đến cho khán giả những ban nhạc quốc tế, như: Kumbia Boruka (Tây Ban Nha); Caleb Kunle (Anh); Dadada, Hyang (Hàn Quốc); WIM (Thái Lan)… cùng những màn collab (kết hợp) giữa nghệ sĩ Việt và các nước.

Tất cả giới thiệu bức tranh âm nhạc phong phú để khán giả mở rộng biên độ thưởng thức. “Lễ hội đã trở thành nơi nghệ sĩ trong nước giao lưu với các đồng nghiệp quốc tế, khẳng định sự chuyển mình của âm nhạc Việt, sẵn sàng bước ra thế giới bằng diện mạo mới, rất riêng”, nhạc sĩ Huy Tuấn - Giám đốc âm nhạc Hozo City Tết Fest, nhận định.

Siêu lễ hội - đa trải nghiệm

Hozo City Tết Fest 2025 là siêu lễ hội văn hóa - âm nhạc - sáng tạo - cộng đồng mở cửa tự do, thưởng thức âm nhạc và trải nghiệm không khí lễ hội miễn phí đầu tiên được tổ chức từ sự kết hợp giữa Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM - Hozo (Hò Dô) do Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM chủ trì tổ chức và Lễ hội City Tết Fest do The Purpose Group khởi xướng.

Với 5 ngày hoạt động liên tục (từ 27 đến 31-12), Hozo City Tết Fest tạo nên mô hình lễ hội đô thị mới, nơi bản sắc văn hóa Việt Nam hướng đến thành chuỗi trải nghiệm liên hoàn kết nối âm nhạc, sáng tạo và cộng đồng trong không gian đô thị mở.

Bên cạnh tâm điểm âm nhạc, siêu lễ hội có chuỗi hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm đa giác quan. Nổi bật là công trình nghệ thuật - kiến trúc Immersive House, nơi diễn ra giải đấu VJ:MAZED thu hút sự quan tâm lớn của khán giả với các màn trình diễn thị giác; triển lãm đa phương tiện CTRL+M - “Di sản tương lai” trưng bày 12 tác phẩm của 12 nghệ sĩ mang đến không gian thưởng lãm và tương tác, gợi mở những cách tiếp cận mới về diện mạo đô thị.

Hozo City Tết Fest còn là nơi các thế hệ và cộng đồng sáng tạo cùng giao thoa và lan tỏa năng lượng tích cực của tết Việt. Mê Vị mở ra không gian nơi ẩm thực được đặt trong mối liên kết với kiến trúc và bản sắc Việt. Các sắp đặt, hoạt động tương tác cùng chuỗi tọa đàm chuyên đề “Ẩm thực - Kiến trúc và Bản sắc Việt đương đại” đã thu hút rất đông người dân đến tham gia. Khu chợ tết “Maze-zô” và Á-MÊ!LOCAL là 2 không gian giới thiệu đến người dân mô hình “đi chợ tết kiểu mới”.

Bà Nguyễn Thanh Giang, Tổng Giám đốc The Purpose Group, nhà sáng lập City Tết Fest, chia sẻ: “Chợ tết được thiết kế phù hợp với cả gia đình 3 thế hệ, nơi mà từ người lớn tuổi đến các bạn trẻ thế hệ gen Z đều có thể cùng tham gia. Và có một điểm đặc biệt là giữa một biển người đông đúc nhưng không hề có tình trạng chen lấn, không xả rác. Mọi thứ diễn ra văn minh. Chính sự đón nhận đó là câu trả lời xác đáng nhất biến Hozo City Tết Fest thành niềm tự hào của TPHCM trong năm nay và có thể những năm tới”.

TIỂU TÂN