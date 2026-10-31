TPHCM thể hiện vị thế đầu tàu ở năng lực đổi mới

Ngày 31-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “TPHCM với sự nghiệp đổi mới (1986-2026): Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, cho biết qua 40 năm đổi mới, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, TPHCM đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.

Hội thảo có sự tham dự của nhiều chuyên gia. Ảnh: LÊ THOA

Theo đồng chí Trần Văn Khuyên, thành phố luôn giữ vững ổn định chính trị; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế xanh và kinh tế số. Hạ tầng giao thông, đô thị, năng lượng, logistics được đầu tư đồng bộ, tạo tiền đề vững chắc cho liên kết vùng và quốc tế.

Đồng chí Trần Văn Khuyên phát biểu khai mạc. Ảnh: VĂN MINH

Thành phố thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống nhân dân, phát động nhiều phong trào thi đua hiệu quả; đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Tham luận tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thành Phong, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, nhìn nhận chặng đường 40 năm đổi mới mang lại nhiều ý nghĩa to lớn, song các động lực tăng trưởng cũ đang dần bộc lộ giới hạn. Do đó, TPHCM cần hình thành mô hình tăng trưởng mới.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong trình bày tham luận. Ảnh: LÊ THOA

Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, trước hết, thành phố phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo, lấy phát triển khoa học - công nghệ cùng nguồn nhân lực chất lượng cao làm trọng tâm, với yêu cầu cốt lõi là tạo ra nhiều giá trị hơn từ mỗi đơn vị nguồn lực.

Việc hoàn thiện thể chế cần gắn liền phân cấp, phân quyền với nâng cao năng lực thực thi và trách nhiệm giải trình; các chính sách đặc thù phải được chuyển hóa thành kết quả kiểm chứng được, giúp huy động và phân bổ nguồn lực hiệu quả.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Bùi Thanh Nhân trao giấy chứng nhận cho báo cáo viên.

﻿Ảnh: VĂN MINH

Bên cạnh đó, TPHCM cần tổ chức không gian phát triển theo hướng tích hợp và kết nối. Việc mở rộng địa giới phải đi kèm khả năng liên kết các trung tâm sản xuất, dịch vụ, logistics và công nghệ thành một hệ thống vận hành thống nhất nhằm chuyển hóa tiềm năng thành sức cạnh tranh.

Thành phố cần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có khả năng lan tỏa thông qua việc tăng cường liên kết giữa đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, đưa tri thức mới thực sự đi vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, thành phố phải phát huy vai trò cực tăng trưởng quốc gia, thể hiện vị thế đầu tàu ở năng lực đổi mới, tiên phong tạo lập và kết nối các động lực mới với nền kinh tế cả nước.

Các đại biểu tại hội thảo. Ảnh: VĂN MINH

Ở góc độ thể chế, TS Dương Thành Thông, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, đánh giá, sự phát triển của TPHCM không chỉ thể hiện ở tốc độ tăng trưởng hay mở rộng không gian đô thị, mà còn ở quá trình liên tục điều chỉnh các quy tắc quản lý, phạm vi thẩm quyền và phương thức thực thi.

Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, thành phố liên tiếp vận hành các cơ chế đặc thù như Nghị quyết 54, Nghị quyết 98 và mới đây nhất là sự ra đời của Luật Phát triển đô thị.

"Từ những khuôn khổ pháp lý này, bài toán trọng tâm của TPHCM trong thời gian tới là phải nâng cao năng lực thực thi, bảo đảm tính đồng bộ và xuyên suốt của hệ thống thể chế", TS Dương Thành Thông nhấn mạnh.

ThS Vũ Hùng Đức, Trường Đại học An ninh nhân dân, cho rằng TPHCM cần vận dụng linh hoạt Luật Phát triển đô thị để giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn kéo dài như quy hoạch treo, ngập nước. Đặc biệt, trong bối cảnh HĐND TPHCM vừa thông qua Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, việc áp dụng hiệu quả luật này sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ hiện thực hóa bản quy hoạch.

VĂN MINH - LÊ THOA