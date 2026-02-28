Dự báo thời tiết, thủy văn năm nay cho thấy xu thế bất ổn tiếp tục gia tăng. Mùa mưa có khả năng đến muộn hơn trung bình nhiều năm, nhưng khi xuất hiện lại có xu hướng dồn dập, gây ngập úng cục bộ.

Nắng nóng trong các tháng đầu năm làm gia tăng nguy cơ hạn hán, kéo theo xâm nhập mặn sâu vào nội đồng ở nhiều cửa sông. Biên độ dao động lớn giữa mực nước sông và triều biển, cùng với các tác động tiêu cực nội vùng khiến rủi ro sạt lở bờ sông, bờ biển càng khó lường.

Để chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, cần chủ động triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm. Trước tiên, trên cơ sở dự báo thời tiết, thủy văn, các địa phương cần điều chỉnh lịch thời vụ linh hoạt, tránh tập trung gieo sạ vào thời điểm dễ gặp hạn mặn hoặc mưa lũ bất thường. Cơ cấu cây trồng - vật nuôi phải “thuận thiên”. Giảm diện tích lúa ở những vùng thường xuyên bị mặn, chuyển sang cây trồng chịu mặn, nuôi trồng thủy sản nước lợ hoặc mô hình luân canh lúa - tôm. Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là giải pháp kinh tế, giúp người dân hạn chế rủi ro và tận dụng lợi thế sinh thái.

Thứ hai, bảo đảm nguồn nước và phòng chống thiên tai cục bộ. Ưu tiên các biện pháp trữ nước ngọt tại chỗ, từ ao mương nội đồng đến hệ thống kênh mương nhỏ; kiểm soát chặt việc vận hành cống, đập để ngăn mặn, giữ ngọt hợp lý...

Thứ ba, về lâu dài phải tái cấu trúc không gian sản xuất nông nghiệp. Thay vì “cào bằng” mọi vùng cho cùng một loại hình sản xuất, cần tổ chức lại theo tiểu vùng sinh thái. Vùng ngọt ổn định ưu tiên lúa chất lượng cao; vùng chuyển tiếp phát triển cây ăn trái và mô hình lúa - tôm; vùng ven biển tập trung thủy sản và kinh tế biển. Cách tiếp cận này giúp mỗi tiểu vùng phát huy lợi thế riêng, giảm xung đột giữa sản xuất và điều kiện tự nhiên.

Thứ tư, là nhóm giải pháp khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Cần tăng cường ứng dụng giống cây trồng, vật nuôi chịu hạn, chịu mặn; áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, canh tác thông minh theo thời tiết.

Thứ năm, cần cơ chế chính sách đồng bộ: tín dụng ưu đãi cho mô hình sản xuất thích ứng; bảo hiểm nông nghiệp gắn với rủi ro khí hậu; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào chuỗi giá trị nông sản bền vững.

Biến đổi khí hậu sẽ mở ra cơ hội tái định hình nền nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, ít phát thải và gắn với thị trường. Khi tổ chức sản xuất phù hợp với quy luật tự nhiên, chi phí giảm, giá trị gia tăng tăng lên, môi trường sinh thái được bảo vệ - đó chính là nền tảng của phát triển bền vững.

TS TRẦN HỮU HIỆP