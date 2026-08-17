TPHCM triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Thường Tân

Sáng 17-8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM tổ chức triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Lạc An 3 (xã Thường Tân, TPHCM).

Tham dự có Thiếu tướng Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Lê Thái Bê, nguyên Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2; cùng lãnh đạo xã Thường Tân và các lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Điểm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nằm tại ấp An Lạc 3

Phát biểu tại buổi triển khai, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đơn vị và địa phương.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn phát biểu giao nhiệm vụ cho các lực lượng

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn yêu cầu các lực lượng tham gia nhiệm vụ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện; chủ động khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết và điều kiện sinh hoạt; tổ chức tìm kiếm khoa học, cẩn trọng, tỉ mỉ, chính xác, không bỏ sót khu vực và thông tin có giá trị.

Công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ

Trong quá trình tìm kiếm, các lực lượng phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin; thực hiện đầy đủ việc ghi chép, lập hồ sơ, sơ đồ vị trí; bảo đảm hài cốt, di vật và các thông tin liên quan được thu thập, bảo quản, quản lý đúng quy định, phục vụ công tác xác minh và xác định danh tính liệt sĩ.

Khu mộ tập thể được xác định có 5 hài cốt liệt sĩ

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin; tăng cường thu thập, kết nối, đối chiếu và xác minh các nguồn tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ hy sinh trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo thông tin ban đầu, tại khu mộ tập thể ở ấp Lạc An 3 xác định có 5 hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 liệt sĩ đã có thông tin, 3 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Việc tổ chức tìm kiếm, quy tập nhằm đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ trang trọng, đồng thời tạo cơ sở phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với thân nhân liệt sĩ theo quy định.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG