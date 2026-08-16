Đưa liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ về quê nhà sau 48 năm

Ngày 16-8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM diễn ra lễ cất bốc, di dời hài cốt liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ về quê nhà Nghệ An an táng.

Buổi lễ do Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp thân nhân liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ tổ chức.

Thành viên Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng thân nhân thành kính dâng hương, thực hiện các thủ tục trước khi cất bốc hài cốt liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ ở Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, hội viên, tình nguyện viên và thân nhân liệt sĩ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, thực hiện nghi lễ xin cất bốc, di dời hài cốt liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ.

Bắt đầu cất bốc hài cốt liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ sinh năm 1954, quê xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ Tĩnh (nay là xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An); cấp bậc trung sĩ, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 273. Đồng chí hy sinh ngày 11-7-1978, được an táng tại mộ số 03, bông số 14, khu M20, Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Hài cốt liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ được chuyển giao cẩn trọng đến gia đình sau khi hoàn tất việc cất bốc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ được cất bốc, di dời về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An.

Cháu trai của liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ xúc động khi đón liệt sĩ về quê nhà. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nghi thức cất bốc, di dời hài cốt liệt sĩ được thực hiện thành kính, trang nghiêm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sau khi hoàn tất việc cất bốc, hài cốt liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ được trang trọng phủ Quốc kỳ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Tổ quốc và nhân dân đối với người chiến sĩ đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước.

Nghi thức phủ Quốc kỳ lên hài cốt liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Di chuyển hài cốt liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ từ khu mộ ra Nhà tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại Nhà tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, lễ dâng hương, tưởng niệm và tiễn đưa liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ trở về quê nhà được tổ chức trang nghiêm.



Ông Phan Văn Cường, Phó Trưởng Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết, buổi lễ càng ý nghĩa hơn khi cả nước đang hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

48 năm kể từ ngày liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ hy sinh cũng là 48 năm gia đình thương nhớ, mong mỏi ngày người thân được trở về.

Thân nhân liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ và các thành viên hội hỗ trợ, tình nguyện viên dành phút mặc niệm, dâng hương, tưởng nhớ liệt sĩ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thay mặt gia đình, ông Hoàng Văn Loan, đồng đội của liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ xúc động, bày tỏ lòng biết ơn Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Ban Quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM cùng các tình nguyện viên đã tận tình hỗ trợ gia đình trong quá trình cất bốc, di dời hài cốt liệt sĩ về quê nhà an táng.

Ông Hoàng Văn Loan cảm ơn hội hỗ trợ và các tình nguyện viên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

"Suốt 48 năm qua, gia đình luôn đau đáu mong một ngày được đón liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ trở về quê cha đất tổ. Hôm nay, tâm nguyện ấy thành hiện thực. Gia đình xin trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị và những người làm công tác tri ân đã tận tình hỗ trợ để liệt sĩ được trở về an nghỉ trên quê hương", ông Hoàng Văn Loan chia sẻ.

Hài cốt liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ được đưa đến đài tưởng niệm để chào thủ trưởng, đồng đội, khép lại những giờ phút cuối tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM trước hành trình trở về quê nhà. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Kết thúc buổi lễ, trong niềm xúc động của thân nhân và những người làm công tác tri ân, hài cốt liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ được đưa ra Ga Sài Gòn, bắt đầu hành trình trở về Nghệ An sau 48 năm.

THU HOÀI - HOÀNG HÙNG - THANH CHIÊU