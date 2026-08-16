Đưa liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ về quê nhà sau 48 năm

Buổi lễ do Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp thân nhân liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ tổ chức.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, hội viên, tình nguyện viên và thân nhân liệt sĩ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, thực hiện nghi lễ xin cất bốc, di dời hài cốt liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ.
Liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ sinh năm 1954, quê xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ Tĩnh (nay là xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An); cấp bậc trung sĩ, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 273.
Đồng chí hy sinh ngày 11-7-1978, được an táng tại mộ số 03, bông số 14, khu M20, Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.
Theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ được cất bốc, di dời về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An.
Sau khi hoàn tất việc cất bốc, hài cốt liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ được trang trọng phủ Quốc kỳ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Tổ quốc và nhân dân đối với người chiến sĩ đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước.
Tại Nhà tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, lễ dâng hương, tưởng niệm và tiễn đưa liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ trở về quê nhà được tổ chức trang nghiêm.
48 năm kể từ ngày liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ hy sinh cũng là 48 năm gia đình thương nhớ, mong mỏi ngày người thân được trở về.
Thay mặt gia đình, ông Hoàng Văn Loan, đồng đội của liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ xúc động, bày tỏ lòng biết ơn Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Ban Quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM cùng các tình nguyện viên đã tận tình hỗ trợ gia đình trong quá trình cất bốc, di dời hài cốt liệt sĩ về quê nhà an táng.
"Suốt 48 năm qua, gia đình luôn đau đáu mong một ngày được đón liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ trở về quê cha đất tổ. Hôm nay, tâm nguyện ấy thành hiện thực. Gia đình xin trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị và những người làm công tác tri ân đã tận tình hỗ trợ để liệt sĩ được trở về an nghỉ trên quê hương", ông Hoàng Văn Loan chia sẻ.
Kết thúc buổi lễ, trong niềm xúc động của thân nhân và những người làm công tác tri ân, hài cốt liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ được đưa ra Ga Sài Gòn, bắt đầu hành trình trở về Nghệ An sau 48 năm.