TPHCM từng bước chuyển sang phương thức xử lý rác với công nghệ hiện đại

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam. Ảnh: THỤY VŨ

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được thông tin với bà Ramla Khalidi về tình hình phát triển TPHCM. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, quy mô TPHCM tăng khoảng 3 lần, với dân số khoảng 14 triệu người. Thành phố phát sinh khoảng 14.000 tấn rác thải mỗi ngày, trong đó khoảng 800 tấn rác thải nhựa, chỉ khoảng 200 tấn được thu gom và tái chế. Đây là thách thức lớn đối với hệ thống quản lý chất thải đô thị.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, TPHCM sẽ từng bước chuyển phương thức xử lý rác sang các công nghệ xử lý hiện đại, trong đó có mô hình nhà máy điện rác. Việc phân loại rác tại nguồn được xem là khâu quan trọng để nâng cao hiệu quả thu gom, tái chế và xử lý.

Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam Ramla Khalidi đề xuất thành phố nghiên cứu thành lập phòng thí nghiệm đổi mới đô thị, quy tụ đại diện nhiều lĩnh vực để nghiên cứu, thử nghiệm và thí điểm các giải pháp chính sách trước khi triển khai rộng rãi.

Theo bà Ramla Khalidi, TPHCM có thể tham khảo kinh nghiệm từ các mô hình UNDP triển khai tại Trung Quốc như: phòng thí nghiệm về kỹ thuật số và đổi mới tại Thâm Quyến, phòng thí nghiệm về đời sống đô thị tại Thượng Hải. TPHCM có thể tổ chức đoàn khảo sát, tìm hiểu cách thức vận hành và những đóng góp của các mô hình này đối với đô thị.

Mô hình đổi mới được kỳ vọng hỗ trợ TPHCM quản lý chất thải theo hướng đồng bộ, từ phân loại tại nguồn, thu gom, tái chế đến xử lý cuối cùng, qua đó thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và nâng cao hiệu quả quản trị đô thị.

Sáng 20-8, UNDP tại Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết chương trình “Demo Day 2026 - chương trình đổi mới sáng tạo mảng nhựa” tại TPHCM. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ InnoEx 2026 – Diễn đàn và Triển lãm quốc tế về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Tham dự có các đồng chí: Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Vụ Trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đỗ Anh Tuấn và Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam Ramla Khalidi. Chương trình vinh danh 11 nhóm giải pháp xuất sắc được lựa chọn từ hơn 100 hồ sơ ứng tuyển về các giải pháp xử lý rác thải nhựa. Chương trình cũng hướng tới những trao đổi thực chất về nguồn lực, thị trường, quan hệ hợp tác và các điều kiện cần thiết để các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa được triển khai ở quy mô lớn.

THỤY VŨ