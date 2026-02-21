TPHCM: Khách du lịch đông, lượng rác thải tăng khoảng 40%/ngày

Hàng trăm ngàn lượt khách du lịch đổ về phía Đông TPHCM du xuân trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán khiến các đơn vị môi trường gặp nhiều áp lực trong việc tổ chức thu gom và xử lý rác.

Khách đông, lượng rác thải tăng mạnh

8 giờ sáng mùng 5 Tết, tại điểm tập kết rác tạm thời ở hẻm 413 Trần Phú, phường Vũng Tàu, hàng chục xe rác đã nối đuôi nhau vào bãi đổ. Ông Phan Xuân Huân, Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO) cho biết, trung bình mỗi ngày 5 phường, xã gồm phường Vũng Tàu, phường Phước Thắng, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa và xã Long Sơn phát sinh khoảng 400 tấn rác thải. Riêng ngày mùng 3 - mùng 4 Tết, do lượng khách du lịch tăng đột biến nên lượng rác thải tăng lên 700-800 tấn/ngày.

Những ngày tết, công nhân VESCO phải thu gom rác trong đêm để bảo đảm môi trường sạch sẽ cho du khách. Ảnh: QUANG VŨ

Để bảo đảm không có rác thải ứ đọng trong các khu dân cư, khu du lịch và bãi biển, ngoài 46-50 chuyến xe chuyên dùng/ngày, công ty thuê thêm 5 xe cuốn ép rác chuyên dùng, 15 xe tải ben và 1 máy xúc kịp thời thu gom, vận chuyển rác đến Khu xử lý chất thải tập trung 100 ha (xã Châu Pha, TPHCM).

Mùng 5 Tết, xe rác đầy ắp nối đuôi nhau chờ vào bãi đổ rác tập kết tạm trên đường Trần Phú (phường Vũng Tàu, TPHCM). Ảnh: QUANG VŨ

VESCO cũng huy động hơn 500 công nhân và gần 40 người tăng cường dọn rác tại các địa điểm tập trung đông người từ 4-22 giờ hàng ngày. Đặc biệt, VESCO bố trí 60 công nhân túc trực thường xuyên nhắc nhở du khách không mang thức ăn xuống biển và dọn dẹp, thu gom rác kịp thời nên các khu vực biển Bãi Trước, Bãi Sau, bãi Chí Linh khá sạch sẽ.

Lượng khách du lịch tăng đột biến khiến lượng rác thải sinh hoạt cũng tăng mạnh. Ảnh: QUANG VŨ

Dù vậy, do lượng khách quá đông, lượng rác quá lớn khiến công tác thu gom vất vả hơn.

Tăng ca, tăng chuyến để kịp thu gom rác

Tại các địa phương tập trung đông khách du lịch như phường Vũng Tàu, xã Long Hải, xã Phước Hải, xã Hồ Tràm…, công tác thu gom, xử lý rác được tăng cường trong dịp tết.

Tại xã Long Hải, để bảo đảm không tồn đọng rác trong ngày, xã đã yêu cầu đơn vị dịch vụ môi trường trên địa bàn triển khai nhiều giải pháp cả về phương tiện lẫn nhân sự. Đơn vị dịch vụ phải huy động tối đa nhân lực để thu gom, xử lý rác; bổ sung thêm khung giờ và phương tiện thu gom xe kéo, xe đẩy, xe chở rác; tăng tần suất các chuyến thu gom; chủ động điều chỉnh nhân lực giữa các khâu...

Công nhân Công ty CP đô thị Bà Rịa thu gom rác trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bà Rịa, TPHCM). Ảnh: QUANG VŨ

Trong khi đó, Ban quản lý các công trình công cộng đặc khu Côn Đảo cũng cho hay, dịp Tết Nguyên đán, ban huy động các phương tiện và lao động tăng cường thêm ca, thêm giờ bảo đảm duy trì vệ sinh sạch sẽ 100% các tuyến đường trong các khu dân cư, khu vực tổ chức các sự kiện chính trị - văn hóa, tuyến đường hoa, các khu vui chơi công cộng, các điểm tham quan trên địa bàn…

Rác sau khi thu gom từ các xã, phường được đưa về Khu xử lý chất thải tập trung 100 ha (xã Châu Pha, TPHCM) để xử lý. Ảnh: QUANG VŨ

Đại diện Công ty TNHH Kbec Vina (Khu xử lý chất thải tập trung 100ha, xã Châu Pha, TPHCM) - đơn vị xử lý rác thải sinh hoạt cho 29 xã, phường khu vực phía Đông TPHCM cho biết, từ ngày mùng 3 đến mùng 5 Tết, lượng rác thải sinh hoạt tăng mạnh so với ngày thường. Theo đó, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 1.700-1.800 tấn/ngày, có ngày lượng rác tăng hơn 2.000 tấn/ngày (tăng khoảng 35-40% so với ngày thường). Những ngày tết, công nhân bãi rác phải làm việc cả ngày lẫn đêm để kịp xử lý rác thu gom về trong ngày.

QUANG VŨ