Thế giới

Trung Quốc siết kiểm soát đối với một số doanh nghiệp Mỹ

SGGPO

Ngày 22-6, Trung Quốc công bố các biện pháp siết hoạt động thương mại và mua sắm công đối với một số doanh nghiệp Mỹ, nhằm đáp trả việc Washington đưa thêm công ty Trung Quốc vào danh sách Lầu Năm Góc cáo buộc hỗ trợ quân đội Bắc Kinh.

Bộ Thương mại Trung Quốc đưa 10 thực thể của Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu vì lý do an ninh, lợi ích quốc gia và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trong danh sách có công ty khai thác đất hiếm MP Materials Corp, USA Rare Earth, các nhà sản xuất máy bay không người lái Teal Drones và Jaia Robotics.

Theo quyết định trên, các nhà xuất khẩu Trung Quốc bị cấm cung cấp hàng hóa lưỡng dụng cho các thực thể này. Các tổ chức và cá nhân tại bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào cũng không được chuyển giao các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc cho những thực thể nằm trong danh sách. Mọi giao dịch xuất khẩu đang thực hiện phải chấm dứt ngay lập tức, trừ trường hợp được Bộ Thương mại cấp phép đặc biệt.

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Trụ sở Bộ Thương mại Trung Quốc tại Bắc Kinh. Ảnh: Getty Images

Cùng ngày, THX cho biết Bộ Tài chính Trung Quốc cấm các cơ quan và đơn vị tham gia mua sắm công sử dụng sản phẩm của 46 doanh nghiệp Mỹ, trong đó có các tập đoàn quốc phòng lớn như Lockheed Martin và Raytheon Missiles & Defense. Quy định có hiệu lực ngay, nhưng không áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc.

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HẠNH CHI

Từ khóa

Mỹ Trung Quốc xuất khẩu an ninh quốc gia 10 thực thể 46 doanh nghiệp

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