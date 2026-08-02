TPHCM: Hơn 5.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam

Sáng 2-8, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” năm 2026, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2026).

Video Hơn 5.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam. Thực hiện: CẨM TUYẾT

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cùng hơn 5.000 người tham gia đi bộ.

﻿ Đại biểu thực hiện nghi thức thả chim bồ câu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng, PGS-TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM nhấn mạnh, chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” nhằm lan tỏa nghị lực sống của những nạn nhân chất độc da cam; đồng thời khẳng định sự chia sẻ, đồng hành của cộng đồng.

Thiếu tướng, PGS-TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Thiếu tướng, PGS-TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, sau 65 năm “Thảm họa da cam”, hơn 50 năm chiến tranh đã qua đi, nhưng những bệnh lý quái ác, nỗi đớn đau về thể xác, tinh thần vẫn dai dẳng, hành hạ hàng triệu người Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Hơn 5.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngay sau khi thống nhất đất nước, Chính phủ Việt Nam coi đây là vấn đề hậu quả chiến tranh đặc biệt và đã có nhiều giải pháp, chính sách xã hội giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Với tinh thần “tương thân tương ái”, các tổ chức, cá nhân đã đồng hành xoa dịu nỗi đau này. Đời sống của nạn nhân chất độc da cam đã được cải thiện đáng kể.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu trao tặng 10 sổ tiết kiệm cho hộ gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại biểu trao quà đến các nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo thống kê, TPHCM hiện có khoảng 25.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin thuộc nhiều thế hệ, đặt ra thách thức lớn trong công tác quản lý, chăm sóc. Thiếu tướng, PGS-TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn cho biết, thời gian tới Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả chiến tranh và chất độc da cam ở Việt Nam đến cộng đồng và bạn bè quốc tế. Đồng thời Hội cũng sẽ chủ động đổi mới phương thức hoạt động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Các đại biểu cùng đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng sổ tiết kiệm cho 10 hộ gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 10 triệu đồng/sổ); cùng nhiều phần quà đến nạn nhân chất độc da cam.

Chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hơn 5.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu tham dự chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” đã thành kính dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của đất nước. Đại biểu dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

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