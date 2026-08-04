Xã hội

65 năm thảm họa da cam: Hành trình của hy vọng và khát vọng công lý

SGGPO

Ngày 4-8, tại Hà Nội, nhân 65 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10-8-1961 – 10-8-2026), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Hành trình hy vọng”.

Tại chương trình, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

z8114099199734_7c55d5d1233115f08d1c013d31f92347.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phi Long trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ảnh: MINH KHANG

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Phi Long nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn xác định chăm lo cho người có công, nạn nhân chiến tranh, trong đó có nạn nhân chất độc da cam/dioxin, vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là đạo lý và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", "Thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam không ngừng trưởng thành, khẳng định vai trò là tổ chức xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; trở thành mái nhà chung của các nạn nhân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với những người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học; là trung tâm vận động nguồn lực xã hội chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân; đồng thời kiên trì đấu tranh vì công lý, vì lẽ phải và trách nhiệm đối với các nạn nhân chất độc da cam.

765873131_28093000760338192_7864162496612148931_n.jfif
Ông Nguyễn Phi Long phát biểu tại chương trình. Ảnh: MINH KHANG

Trong khuôn khổ buổi lễ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Hành trình hy vọng” và trưng bày 65 bức ảnh với chủ đề “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.

Tại chương trình, Ban Tổ chức kêu gọi ủng hộ Quỹ hỗ trợ Nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, qua Tài khoản 1961 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) - Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Tin liên quan
QUỐC KHÁNH

Từ khóa

Nguyễn Phi Long MTTQ Việt Nam Chất độc hóa học Thương thân Truyền hình Quân đội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Huân chương lao động hạng nhì

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn