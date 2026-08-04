65 năm thảm họa da cam: Hành trình của hy vọng và khát vọng công lý

Ngày 4-8, tại Hà Nội, nhân 65 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10-8-1961 – 10-8-2026), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Hành trình hy vọng”.

Tại chương trình, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phi Long trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ảnh: MINH KHANG

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Phi Long nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn xác định chăm lo cho người có công, nạn nhân chiến tranh, trong đó có nạn nhân chất độc da cam/dioxin, vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là đạo lý và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", "Thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam không ngừng trưởng thành, khẳng định vai trò là tổ chức xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; trở thành mái nhà chung của các nạn nhân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với những người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học; là trung tâm vận động nguồn lực xã hội chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân; đồng thời kiên trì đấu tranh vì công lý, vì lẽ phải và trách nhiệm đối với các nạn nhân chất độc da cam.

Ông Nguyễn Phi Long phát biểu tại chương trình. Ảnh: MINH KHANG

Trong khuôn khổ buổi lễ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Hành trình hy vọng” và trưng bày 65 bức ảnh với chủ đề “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.

Tại chương trình, Ban Tổ chức kêu gọi ủng hộ Quỹ hỗ trợ Nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, qua Tài khoản 1961 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) - Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

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