Chính thức vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu Trung tâm Dữ liệu quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, dự án Trung tâm Dữ liệu Quốc gia mang ý nghĩa chiến lược góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, nhân lực số và công dân số; thể hiện ý chí, niềm tin và sức mạnh với tinh thần "không có gì là không thể, chỉ có quyết tâm làm".

Chiều 18-8, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai trương Trung tâm Dữ liệu quốc gia do Bộ Công an tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự lễ khai trương Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao việc Bộ Công an đã khẩn trương hoàn thành công trình đúng tiến độ mà Đảng, Nhà nước đã giao phó, thể hiện “niềm tin được gửi gắm đúng chỗ”, tiết kiệm 7% tổng mức đầu tư công trình, bảo đảm các yêu cầu đề ra; được các cơ quan chuyên môn đánh giá rất cao.

Thủ tướng và các lãnh đạo bộ, ngành tham quan không gian Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng nhấn mạnh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược, yêu cầu khách quan, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, sự tâm huyết của Tổng Bí thư Tô Lâm với sự nghiệp này, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân được hưởng thụ ấm no, hạnh phúc.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương tinh thần và quyết tâm của Bộ Công an, nhất là các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị luôn bám sát, chỉ đạo, điều hành trực tiếp tại công trường; các nhà thầu xây lắp, cung cấp máy móc, thiết bị đã nỗ lực vượt bậc hoàn thành dự án đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Quang cảnh lễ khai trương Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo Thủ tướng, Trung tâm Dữ liệu quốc gia là một nhiệm vụ trọng yếu của chiến lược phát triển hạ tầng số, Chính phủ số. Đây là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á; là trung tâm đầu tiên cấp quốc gia được cấp các chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất; đáp ứng khả năng chống chịu thảm họa và cấp độ an ninh, an toàn ở mức cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức kích hoạt vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, dự án này mang ý nghĩa chiến lược góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, nhân lực số và công dân số; thể hiện ý chí, niềm tin và sức mạnh với tinh thần "không có gì là không thể, chỉ có quyết tâm làm". Từ quá trình thực hiện dự án Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Thủ tướng nhắc lại những bài học để thực hiện để làm tốt hơn cho các dự án sau này, đó là bài học về công tác quản lý lãnh đạo, điều hành, chỉ huy với "tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó"; việc phân công phải 6 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại lễ khai trương. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đó là bài học về phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động sự vào cuộc của nhiều chủ thể khác nhau cùng chung khát vọng, niềm tin, thống nhất đồng lòng với tinh thần "Tư tưởng thông suốt - Trên dưới đồng lòng - Hành động thông minh - Kết quả thực chất". Cùng với đó, Thủ tướng cũng nhấn mạnh bài học về sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chủ động tích cực, bản lĩnh của lực lượng công an và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp với tinh thần "chia sẻ, thấu hiểu, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển"…

Thủ tướng đề nghị trung tâm phải là “trái tim” của chuyển đổi số quốc gia, tiên phong trong kết nối, chia sẻ, và mở dữ liệu, tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu an toàn, tin cậy để mọi thành phần trong xã hội có thể khai thác và sử dụng hiệu quả.

Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai trương Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Ảnh: VIẾT CHUNG

"Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi. Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm mọi hoạt động của trung tâm, hướng tới mục tiêu phục vụ lợi ích của người dân, doanh nghiệp và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Người dân, doanh nghiệp phải tham gia vào việc hình thành và phát triển cơ sở dữ liệu”, Thủ tướng lưu ý.

Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức kích hoạt vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

ĐỖ TRUNG