TPHCM tập trung hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai phục vụ người dân

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị, thành phố phát động 100 ngày cao điểm xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai để hoàn thành việc này trong năm 2026.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị

Chiều 15-7, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026. Thực hiện: VĂN MINH - TẤN BA

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) chủ trì hội nghị.

Phục vụ người dân qua các nền tảng số

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm. Trong đó, công tác phát triển công dân số đạt nhiều kết quả tích cực, đã cấp hơn 8 triệu căn cước, đạt 98,24% (trên tổng số nhân khẩu thường trú); cấp trên 7 triệu tài khoản định danh điện tử với tỷ lệ kích hoạt đạt 99,41%.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM đã triển khai 55 mô hình điểm, với 49 mô hình phát huy hiệu quả thực tiễn. Trong đó, mô hình "Trạm công dân số" tiếp tục được nhân rộng, tích hợp thêm nhiều tiện ích phục vụ người dân.



Theo đại diện lãnh đạo phường Gò Vấp (TPHCM), "Trạm công dân số" là sáng kiến thiết thực, giúp đưa các tiện ích số đến gần người dân, hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công và các dịch vụ thiết yếu trên môi trường số một cách thuận tiện, nhanh chóng, an toàn.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thực tiễn triển khai tại phường cho thấy, "Trạm công dân số" không chỉ là điểm hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính mà từng bước trở thành không gian phục vụ đa tiện ích, kết nối giữa chính quyền với người dân thông qua các nền tảng số.

Một mô hình khác được cơ sở triển khai hiệu quả là mô hình "Khu phố số". Lãnh đạo phường Tân Hưng (TPHCM) cho biết, địa bàn có hơn 170.000 dân với tốc độ đô thị hóa cao, nhiều chung cư, đông người nước ngoài và khối lượng công việc ngày càng lớn. Điều này đặt ra yêu cầu xây dựng mô hình "Khu phố số" để chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị bằng dữ liệu.

Đại diện lãnh đạo Công an TPHCM phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chỉ với thao tác quét mã QR hoặc truy cập Cổng điều hành điện tử của phường, người dân có thể tiếp cận hầu hết các tiện ích, giảm thời gian đi lại, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch và tương tác với chính quyền.

Đối với cán bộ cơ sở, "Khu phố số" trở thành trợ lý số, hỗ trợ quản lý địa bàn nhanh hơn, chính xác hơn và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Hệ thống còn tích hợp nhiều tiện ích phục vụ cộng đồng như tra cứu hồ sơ khu phố, biểu mẫu điện tử, thông tin liên hệ, bản đồ trực tuyến và các ứng dụng được phát triển riêng cho địa phương.

Đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”

Về xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Minh Nhựt cho biết, hiện nay thống kê có hơn 4,5 triệu thửa đất trong cơ sở dữ liệu đất đai của TPHCM, trong đó đã đồng bộ hơn 4 triệu thửa đất lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Minh Nhựt phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hiện nay, còn khoảng 459.000 thửa đất (chiếm khoảng 10,1%) chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu. Vì vậy, sở đang khẩn trương rà soát, phân loại chi tiết để đo đạc, chỉnh lý, lập hồ sơ địa chính hoàn thành cơ sở dữ liệu trước tháng 11-2026.

Trước con số 10,1% thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức đề nghị, Sở NN-MT TPHCM đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai, để tránh tình trạng sau này xảy ra các vụ khiếu kiện khi có tranh chấp về đất đai.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng quan tâm vấn đề này, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh lưu ý, trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu phải đặc biệt quan tâm đến hoàn thiện dữ liệu, đồng bộ, thống nhất dùng chung, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, đặc biệt là trong xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai của thành phố.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nêu rõ nhiệm vụ khẩn trương xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung hoàn thành cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, đồng thời phát động 100 ngày cao điểm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, quyết tâm hoàn thành vào cuối năm 2026.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu Ban Chỉ đạo thành phố cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định thứ tự ưu tiên, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, tránh dàn trải.

Lưu ý về nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, thành phố phải khẩn trương chuẩn bị dự thảo hướng dẫn thực hiện Luật Phát triển đô thị để ngay khi Quốc hội ban hành có thể triển khai. Chỉ rõ những hạn chế trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng chí yêu cầu rà soát, khắc phục ngay những bất cập này.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng lưu ý phải nghiên cứu các cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; mở rộng hợp tác giữa Nhà nước, viện, trường và doanh nghiệp; nghiên cứu các cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Về phân bổ và bố trí kế hoạch vốn cho lĩnh vực này, TPHCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng hiệu quả.

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