Trường đua Đại Nam: Nơi hội tụ thể thao tốc độ và du lịch trải nghiệm

Nằm trong quần thể Khu du lịch Đại Nam (phường Phú An, TPHCM), Trường đua Đại Nam là một trong những công trình thể thao phức hợp hàng đầu cả nước. Với hệ thống đường đua được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, nơi đây không chỉ tạo nên sản phẩm du lịch khác biệt mà còn từng bước chuyển mình theo hướng khai thác linh hoạt, trở thành địa điểm tổ chức các giải đua xe, triển lãm ô tô, mô tô và sự kiện thể thao tốc độ quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ của TPHCM.

Toàn cảnh Trường đua Đại Nam

Dấu ấn của công trình quy mô

Trong bức tranh phát triển của Khu du lịch Đại Nam, Trường đua Đại Nam được xem là một trong những công trình tạo dấu ấn nổi bật, góp phần hoàn thiện mô hình du lịch tổng hợp kết hợp giữa văn hóa, tâm linh, vui chơi giải trí và thể thao hiện đại. Được xây dựng trên diện tích khoảng 60ha với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm tổ chức các hoạt động thể thao, giải trí và sự kiện quy mô lớn.

Khi đưa vào hoạt động, Trường đua Đại Nam nổi bật với mô hình trường đua phức hợp “5 trong 1”, gồm đua ngựa, đua chó, đua mô tô phân khối lớn, Go-kart và khu biểu diễn Jet Ski - Flyboard. Đây từng là mô hình hiếm có trong nước, tạo nên sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Mỗi hạng mục đều được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành. Đường đua mô tô và Go-kart dài khoảng 2,2km với nhiều góc cua kỹ thuật; hồ nước rộng hơn 10.000m² phục vụ các màn trình diễn Jet Ski và Flyboard. Với sức chứa gần 20.000 khán giả, trường đua có khả năng tổ chức nhiều giải đấu, chương trình biểu diễn và sự kiện quy mô lớn, góp phần làm phong phú hệ sinh thái du lịch của Khu du lịch Đại Nam.

Chuyển hướng khai thác theo nhu cầu

Những năm gần đây, để phù hợp với thực tế khai thác và tối ưu chi phí vận hành, Trường đua Đại Nam đã có sự điều chỉnh trong mô hình hoạt động. Các chương trình đua chó và đua ngựa không còn được tổ chức thường xuyên như trước. Thay vào đó, khu vực nuôi ngựa và chó được bố trí phục vụ tham quan trong vườn thú Đại Nam, giúp du khách vẫn có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và chụp ảnh với các loài động vật.

Cùng với sự thay đổi này, Trường đua Đại Nam tập trung phát huy lợi thế hạ tầng để tổ chức các sự kiện liên quan đến ô tô, mô tô và thể thao tốc độ. Nhiều chương trình lái thử xe, giới thiệu sản phẩm mới, biểu diễn mô tô phân khối lớn, triển lãm xe cùng các giải đua do doanh nghiệp, câu lạc bộ và các đơn vị chuyên môn phối hợp tổ chức đã diễn ra tại đây, góp phần khai thác hiệu quả công trình và tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Các đội đua hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào tranh tài

Đặc biệt, Trường đua Đại Nam tiếp tục được lựa chọn là địa điểm đã được tổ chức Giải đua xe Mô tô thể thao Việt Nam 2026 (Vietnam Motor Racing Championship 2026) vào cuối tháng 7-2026 vừa qua. Sự kiện này đã quy tụ nhiều tay đua trong nước tranh tài ở các hạng xe, góp phần đưa Đại Nam trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng yêu thích thể thao tốc độ và từng bước khẳng định vai trò của trường đua trong hệ thống thi đấu mô tô thể thao quốc gia.

Không gian trải nghiệm ngày càng hấp dẫn

Nếu quy mô đầu tư tạo nên giá trị của công trình thì những trải nghiệm thực tế lại là yếu tố giúp Trường đua Đại Nam duy trì sức hút đối với du khách. Mỗi khi các giải đua xe, chương trình biểu diễn hoặc triển lãm ô tô, mô tô được tổ chức, không khí tại trường đua luôn sôi động với hàng nghìn người yêu thích thể thao tốc độ.

Những màn tranh tài của các tay đua mô tô, các cuộc đua Go-kart hay các màn biểu diễn kỹ thuật của mô tô phân khối lớn mang đến cảm giác phấn khích cho khán giả. Trên mặt hồ rộng lớn, các vận động viên Jet Ski và Flyboard tiếp tục tạo nên những màn trình diễn đẹp mắt, góp phần đa dạng hóa hoạt động giải trí tại khu du lịch.

Không chỉ dành cho người yêu tốc độ, Trường đua Đại Nam còn là điểm đến phù hợp với các gia đình và nhóm bạn trẻ. Sau khi tham gia các sự kiện, du khách có thể tiếp tục khám phá biển nhân tạo, khu vui chơi, vườn thú mở, các công trình văn hóa tâm linh và hệ thống dịch vụ ẩm thực trong quần thể Khu du lịch Đại Nam.

Anh Nguyễn Văn Hải, du khách đến từ Tây Ninh, chia sẻ: “Gia đình tôi khá ấn tượng khi đến Đại Nam có thể vừa xem các chương trình mô tô biểu diễn, vừa tham quan vườn thú và các khu vui chơi. Không khí rất sôi động và phù hợp cho cả gia đình vào dịp cuối tuần”.

Theo nhiều du khách, việc Trường đua Đại Nam chuyển hướng tổ chức nhiều sự kiện xe, triển lãm và các giải đua chuyên nghiệp giúp công trình luôn duy trì sức hút, đồng thời tận dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất đã được đầu tư quy mô.

Từ một công trình thể thao được đầu tư bài bản, Trường đua Đại Nam đang từng bước thích ứng với nhu cầu thị trường bằng việc phát huy thế mạnh tổ chức các giải đua xe, triển lãm ô tô - mô tô và các sự kiện thể thao tốc độ quy mô lớn. Việc tiếp tục đăng cai các giải đua mô tô thể thao cấp quốc gia không chỉ khẳng định chất lượng hạ tầng của trường đua mà còn mở ra hướng khai thác hiệu quả, bền vững trong giai đoạn mới. Với lợi thế là một phần của quần thể Khu du lịch Đại Nam, Trường đua Đại Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành điểm nhấn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thể thao và giải trí của TPHCM, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước.

VĂN SƠN