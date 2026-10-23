KIM LONG MOTOR bàn giao lô 100 xe bus giường nằm thuần điện KIMLONG99 EV- G34 cho FUTA Bus Lines

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên, mẫu xe bus giường nằm chạy bằng điện do hãng xe Việt nghiên cứu, sản xuất được đưa vào khai thác trên các tuyến liên tỉnh. Qua đó cho thấy hiệu quả hợp tác của các doanh nghiệp nội địa trong việc thúc đẩy xanh hóa giao thông quốc gia, góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, tự chủ và bền vững.

Là nhà sản xuất xe thương mại thuần điện hàng đầu tại Việt Nam, KIM LONG MOTOR đã khẳng định vị thế đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp vận tải. Danh mục sản phẩm đa dạng từ xe bus giường nằm, ghế ngồi KIMLONG99 EV, minibus KIMMAI9 EV, tải van GK48-EV đến xe đầu kéo điện KIMLONG K9KEV được đông đảo khách hàng trên toàn quốc tin tưởng lựa chọn.

Với FUTA Bus Lines, hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp đã được triển khai sâu rộng, nổi bật là 700 xe city buýt thuần điện phục vụ giao thông công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đây là nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục mở rộng sang phân khúc xe giường nằm thuần điện.

Được thiết kế chuyên biệt cho các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, KIMLONG99 EV- G34 trang bị pin BYD dung lượng 357 kWh, phạm vi hoạt động khoảng 400 km/lần sạc. Hai cổng sạc chuẩn CCS2 tương thích trụ công suất 240kW cho phép sạc nhanh đầy pin chỉ trong 90 phút.

Xe ứng dụng khung gầm liền khối (Full Monocoque) cùng loạt tính năng an toàn (Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, Hệ thống kiểm soát lực kéo ASR, Phanh tái sinh, Hệ thống chữa cháy 2 khoang độc lập và quản lý nhiệt độ pin chủ động), giúp phương tiện thích ứng tốt với điều kiện khí hậu, hạ tầng giao thông Việt Nam. Không gian nội thất rộng rãi với 34 khoang giường riêng biệt tích hợp rèm che, cửa gió điều hòa, nút gọi hỗ trợ cùng tủ lạnh và loa giải trí... Mẫu xe hiện đạt tỷ lệ nội địa hóa 60%, tiếp tục nâng lên 90% vào cuối năm 2026.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, KIM LONG MOTOR tiên phong làm chủ các cấu phần cốt lõi, trọng tâm là động cơ điện, hệ thống pin và chip bán dẫn... Trong đó, việc trực tiếp sản xuất và kiểm soát chất lượng từ cell pin đến pack pin ngay tại Khu công nghiệp sản xuất ô tô KIM LONG MOTOR Huế thông qua hợp tác cùng Tập đoàn BYD Battery, cùng với Viện nghiên cứu chuyên sâu về Bộ điều khiển trung tâm (Vehicle Control Unit) - “bộ não” của xe điện giúp nhà sản xuất hoàn toàn chủ động nguồn cung linh kiện phụ tùng, rút ngắn thời gian bảo hành, bảo dưỡng và tối ưu chi phí khai thác trong suốt vòng đời sản phẩm.

Song song đó, việc kết nối chặt chẽ với mạng lưới trạm sạc FUTA EV Power được quy hoạch dọc các tuyến đường huyết mạch, hệ thống trạm dừng chân và bến xe trên toàn quốc là điều kiện then chốt bảo đảm phương tiện vận hành liên tục, duy trì hiệu quả khai thác ở quy mô lớn. Giải pháp hạ tầng này tạo thuận lợi tối đa cho việc nạp điện trong thời gian dừng, nghỉ theo lịch trình, góp phần tối ưu thời gian khai thác và duy trì hoạt động vận tải phục vụ hành khách.

Sự liên kết đồng bộ từ công nghệ, sản phẩm xe điện, quản lý vận hành đến hệ thống trạm sạc tạo nên một hệ sinh thái toàn diện, tiền đề vững chắc để doanh nghiệp vận tải sẵn sàng tham gia kỷ nguyên xanh hóa giao thông.

Tại buổi lễ, Ông Đào Viết Ánh – Tổng Giám đốc KIM LONG MOTOR nhấn mạnh: "Sản phẩm xe bus giường nằm thuần điện KIMLONG99 EV- G34 được phát triển với mục tiêu tạo ra một thế hệ phương tiện vận tải hành khách đường dài hoàn toàn mới. Việc bàn giao lô 100 xe đầu tiên cho FUTA Bus Lines là bước tiến tiếp theo trong chiến lược khẳng định vị thế xe thương mại thuần điện KIM LONG tại thị trường trong nước và khu vực. Trên cơ sở làm chủ công nghệ sản xuất và nguồn cung các linh kiện, phụ tùng cốt lõi, chúng tôi cam kết đồng hành lâu dài cùng đối tác từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ hậu mãi chuyên sâu và hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đảm bảo phương tiện luôn vận hành an toàn, đạt hiệu suất khai thác cao nhất."

Dự kiến, ngay sau lễ bàn giao, lô 100 xe bus giường nằm KIMLONG99 EV-G34 sẽ được FUTA Bus Lines đưa vào khai thác trên các tuyến liên tỉnh. Dữ liệu vận hành thực tế sẽ giúp KIM LONG MOTOR tiếp tục tối ưu công nghệ, nâng cấp chất lượng sản phẩm và đồng hành hiệu quả cùng các đơn vị vận tải trong lộ trình chuyển đổi xanh.

Tại sự kiện, Ông Nguyễn Văn Thanh Nhân - Phó Chủ tịch Điều hành Khối Vận tải chia sẻ: “FUTA Bus Lines rất tự hào khi là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đưa xe bus giường nằm thuần điện vào phục vụ hành khách. Với sự kết hợp giữa phương tiện chất lượng từ KIM LONG MOTOR và hệ thống hạ tầng trạm sạc FUTA EV Power, chúng tôi kỳ vọng mang đến giải pháp di chuyển văn minh, thuận tiện, đồng thời mở rộng quy mô ứng dụng xe điện của FUTA Bus Lines đón đầu xu hướng giao thông xanh.”