HAGL thành lập Ủy ban ESG: Chuẩn hóa quản trị, sẵn sàng đón dòng vốn quốc tế

Ngày 22/10/2026, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) ban hành Nghị quyết số 15/26/NQHĐQT-HAGL về việc thành lập Ủy ban Phát triển Bền vững ESG (Ủy ban ESG) trực thuộc HĐQT. Ủy ban có nhiệm vụ định hướng, điều phối và giám sát việc thực hiện các cam kết về môi trường, xã hội và quản trị của HAGL và các đơn vị thành viên.

Vì sao HAGL thành lập Ủy ban ESG vào thời điểm này?

ESG đã trở thành điều kiện sàng lọc của dòng vốn quốc tế. Với nhà đầu tư nước ngoài, ESG không còn là tiêu chí cộng thêm mà là điều kiện bắt buộc. Vì vậy, cam kết phát triển bền vững cần được chứng minh bằng dữ liệu minh bạch và kết quả thực tế. Doanh nghiệp chứng minh được những cải thiện thực chất về ESG mới có thể vượt qua vòng thẩm định đầu tiên.

Từ cam kết đến cơ chế quản trị có thể kiểm chứng. Ủy ban ESG có chức năng giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ lên HĐQT. Thông qua đó, Ủy ban xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả của từng mục tiêu ESG. ESG vì thế không chỉ là thông điệp truyền thông mà từng bước trở thành một phần trong hệ thống quản trị và hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Cơ cấu nhân sự: Kết hợp năng lực điều hành, giám sát độc lập và chuyên môn khoa học

Tổng Giám đốc trực tiếp dẫn dắt. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc HAGL, giữ vai trò Trưởng Ban. Ông trực tiếp lồng ghép các mục tiêu ESG vào hoạt động điều hành và quyết định kinh doanh hằng ngày. Cách tiếp cận này giúp ESG gắn liền với thực tiễn vận hành, thay vì là một chương trình tách rời hoạt động cốt lõi.

Thành viên độc lập giám sát tài chính. Bà Hà Kiết Trân, Thành viên độc lập HĐQT HAGL, đảm nhiệm vai trò Phó Ban phụ trách tài chính. Bà có kinh nghiệm quản trị và kiểm soát tại nhiều doanh nghiệp niêm yết và định chế tài chính. Bà Trân góp phần tăng cường giám sát quản trị, nâng cao tính minh bạch tài chính và củng cố kỷ luật công bố thông tin.

Chuyên gia khoa học phụ trách kỹ thuật. Tiến sĩ Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (Viện Eakmat), giữ vai trò Phó Ban phụ trách kỹ thuật. Ông mang đến cơ sở khoa học trong đánh giá phương thức canh tác, sử dụng đất và tác động môi trường. Ông phối hợp cùng bà Nguyễn Thị Đào, Phó phòng Nghiệp vụ Nông nghiệp HAGL, đưa các tiêu chuẩn kỹ thuật ESG vào áp dụng và theo dõi việc thực hiện ngay tại vùng trồng.

Bao quát pháp lý và thị trường. Bà Kiều Ngọc Hoa, Trưởng phòng Pháp chế HAGL, phụ trách rà soát pháp lý. Bà bảo đảm hoạt động ESG tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu công bố thông tin. Ông Hoàng Tuấn Minh, Trưởng phòng Kinh doanh HGI, là đầu mối kết nối với khách hàng và đối tác. Ông giúp Ủy ban cập nhật kịp thời yêu cầu về tiêu chuẩn và chứng nhận của thị trường xuất khẩu. Nhờ đó, chính sách ESG được thực thi thống nhất từ khâu pháp lý, thị trường đến hiện trường sản xuất.

Chức năng của Ủy ban ESG: Từ hoạch định chiến lược đến giám sát thực thi

Hoạch định và triển khai đồng bộ. Ủy ban ESG nghiên cứu, xây dựng và trình HĐQT phê duyệt chiến lược, mục tiêu dài hạn, chính sách và lộ trình phát triển ESG trên phạm vi toàn Tập đoàn. Ủy ban kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc triển khai các chính sách, sáng kiến ESG tại HAGL và các công ty con. Mục tiêu là bảo đảm tính nhất quán trong thực hiện.

Đánh giá và báo cáo minh bạch. Ủy ban theo dõi, đánh giá kết quả và tác động thực tế của các cam kết ESG. Ủy ban báo cáo định kỳ hoặc đột xuất lên HĐQT để kịp thời nhận diện vấn đề, đề xuất biện pháp khắc phục và điều chỉnh lộ trình khi cần.

Nền tảng đã có và lộ trình chứng nhận tiếp theo

Sản phẩm đã đáp ứng các thị trường khó tính. Chuối của HAGL được canh tác theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P. Sản phẩm đã xuất khẩu ổn định sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, những thị trường có yêu cầu cao về an toàn thực phẩm, chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Cà phê hướng tới chuẩn quốc tế và EUDR. Với mảng cà phê, HAGL hướng tới các chứng nhận quốc tế Rainforest Alliance và 4C. Đồng thời, HAGL từng bước đáp ứng yêu cầu của Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Từ chuẩn sản phẩm đến chuẩn doanh nghiệp. Chứng nhận sản phẩm cho thấy chất lượng nông sản. Còn nhà đầu tư quốc tế đánh giá ở cấp cao hơn: chất lượng quản trị, mức độ minh bạch và năng lực thực thi cam kết. Với Ủy ban ESG, HAGL đưa các chuẩn mực đã áp dụng ở vùng trồng lên cấp quản trị doanh nghiệp. Đây là nền tảng để Tập đoàn công bố thông tin ESG một cách có hệ thống và nhất quán.

Việc thành lập Ủy ban ESG là bước đi cụ thể trong lộ trình HAGL trở thành doanh nghiệp nông nghiệp minh bạch, quản trị chuẩn mực và đủ điều kiện tiếp cận dòng vốn dài hạn từ các tổ chức đầu tư trong và ngoài nước.

T.L