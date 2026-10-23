Phá vỡ giới hạn tuổi tác, chủ động sống linh hoạt cùng Fami Canxi Plus

Mỗi giai đoạn của cuộc sống đều mở ra những cơ hội để khám phá bản thân, thử sức với điều mới và theo đuổi những sở thích riêng. Trong hành trình ấy, Fami Canxi Plus mang đến thêm một lựa chọn chứa trọn nguồn dưỡng chất lành từ đậu nành, bổ sung glucosamine và canxi có nguồn gốc từ tảo biển, dễ dàng kết hợp vào chế độ ăn hằng ngày của người trưởng thành.

Ăn uống cân bằng, vận động phù hợp và nghỉ ngơi điều độ là những lựa chọn gần gũi để người trưởng thành chủ động xây dựng lối sống tích cực mỗi ngày

Không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thay đổi lớn, mỗi người có thể xây dựng thói quen chăm sóc mình từ những lựa chọn gần gũi: xây dựng chế độ ăn đúng – đủ – đa dạng, nghỉ ngơi hợp lý và tìm hiểu những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Từng bước điều chỉnh theo nhu cầu của bản thân cũng là cách để mỗi người chủ động hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Đậu nành – “hạt vàng tự nhiên” trong chế độ ăn của người trưởng thành

Trong chế độ ăn hằng ngày, đạm là một trong những nhóm dưỡng chất thiết yếu, cung cấp các axit amin cho cơ thể. Các axit amin tham gia vào quá trình hình thành và duy trì cơ bắp, trong khi cơ bắp góp phần tạo lực, giữ tư thế và thực hiện nhiều hoạt động thường ngày. Vì vậy, người trưởng thành cần quan tâm đến việc cung cấp đủ đạm theo nhu cầu, kết hợp cùng chế độ ăn đúng – đủ – đa dạng và thói quen vận động phù hợp.

Nguồn đạm có thể đến từ nhiều loại thực phẩm khác nhau. Trong đó, đậu nành được biết đến là nguồn đạm thực vật chất lượng cao, cung cấp đủ 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Theo thang đánh giá chất lượng đạm PDCAAS, đạm đậu nành đạt điểm tối đa 1,0.

Gần gũi trong đời sống người Việt, đậu nành còn được chế biến thành nhiều sản phẩm tiện lợi, góp phần đa dạng hóa nguồn đạm và đưa dưỡng chất lành từ “hạt vàng tự nhiên” đến gần hơn với chế độ ăn hiện đại.

Đậu nành – “hạt vàng tự nhiên” nguồn đạm thực vật chất lượng cao, thêm dưỡng chất lành cho nhịp sống năng động

Fami Canxi Plus: Từ “hạt vàng tự nhiên”, thêm glucosamine và canxi có nguồn gốc từ tảo biển

Khi bước vào những giai đoạn khác nhau của cuộc sống, người trưởng thành thường quan tâm nhiều hơn đến thành phần thực phẩm và cách kết hợp các sản phẩm dinh dưỡng vào thói quen hằng ngày.

Thấu hiểu nhu cầu ấy, Fami phát triển Fami Canxi Plus từ 100% hạt đậu nành tự nhiên chọn lọc. Sản phẩm mang đến nguồn đạm thực vật và các dưỡng chất lành từ đậu nành, đồng thời bổ sung canxi có nguồn gốc từ tảo biển, glucosamine kết hợp cùng các vitamin và khoáng chất.

Sự kết hợp giữa nguồn dinh dưỡng từ đậu nành và các thành phần được bổ sung mang đến thêm một lựa chọn tiện lợi cho người trưởng thành, dễ dàng kết hợp vào chế độ ăn hằng ngày, đồng hành cùng thói quen vận động và lối sống tích cực.

Fami Canxi Plus được phát triển từ 100% hạt đậu nành tự nhiên chọn lọc, bổ sung canxi nguồn gốc tảo biển và glucosamine

“Phá vỡ giới hạn” tuổi tác, sống trọn từng phút giây

Có những điều chúng ta từng nghĩ chỉ dành cho một độ tuổi nhất định: bắt đầu một môn thể thao mới, khám phá vùng đất xa lạ, thử sức với sở thích chưa từng có hoặc dành nhiều thời gian hơn cho bản thân.

Thế nhưng, mỗi giai đoạn đều có thể mở ra những trải nghiệm đáng mong đợi. Sống tích cực không nhất thiết là thực hiện điều lớn lao. Đó có thể là chuyến đi đã ấp ủ, một buổi gặp gỡ bạn bè, khoảng thời gian bên gia đình hay đơn giản là mạnh dạn bắt đầu điều mình yêu thích.

Để tiếp tục tận hưởng những trải nghiệm ấy, mỗi người có thể chủ động xây dựng những thói quen gần gũi: ăn uống cân bằng, nghỉ ngơi đầy đủ, duy trì vận động phù hợp và quan tâm đến nhu cầu dinh dưỡng của bản thân.

Fami Canxi Plus – thêm lựa chọn dinh dưỡng từ đậu nành, đồng hành cùng lối sống tích cực của người trưởng thành

Mỗi độ tuổi đều mở ra những cơ hội mới để chúng ta bắt đầu điều mình mong muốn. Khi giữ tinh thần hứng khởi và chủ động lựa chọn cách sống phù hợp, mỗi người vẫn có thể tiếp tục khám phá, trải nghiệm và theo đuổi những điều mình yêu thích.

Đậu nành thôi, mà hạt vàng tự nhiên, thêm Glucosamine và Canxi có nguồn gốc từ tảo biển Được làm từ 100% hạt đậu nành tự nhiên chọn lọc, Fami Canxi Plus mang đến nguồn dưỡng chất lành từ đậu nành, đồng thời bổ sung Glucosamine và Canxi có nguồn gốc từ tảo biển. Với sự tiện lợi và dễ dàng kết hợp vào chế độ ăn hằng ngày, Fami Canxi Plus là lựa chọn đồng hành cùng người trưởng thành xây dựng thói quen vận động và duy trì lối sống tích cực.

THÁI KIM