Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM: Kết nối việc làm, tiếp sức người lao động sau thất nghiệp

Gắn giải quyết bảo hiểm thất nghiệp với tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM hướng đến mục tiêu hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng, tìm kiếm việc làm phù hợp và sớm trở lại thị trường lao động.

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM

Tư vấn phù hợp nhu cầu

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không chỉ là điểm tựa an sinh khi người lao động mất việc mà còn góp phần hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm mới. Vì vậy, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM chú trọng gắn giải quyết chế độ với tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm, giúp người lao động chủ động hơn trong quá trình trở lại thị trường lao động.

Hoạt động tư vấn được triển khai dựa trên kinh nghiệm, tay nghề, nguyện vọng và khả năng chuyển đổi nghề của từng người. Thay vì chỉ cung cấp thông tin tuyển dụng, Trung tâm hỗ trợ người lao động xác định công việc phù hợp, kết nối năng lực của người tìm việc với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Trường hợp bà Văn Thị Lan Thảo, từng làm công nhân may giày, là một ví dụ. Sau khi nghỉ việc, bà được Trung tâm hỗ trợ tìm cơ hội làm việc ở vị trí lạng da giày tại Công ty TNHH SGX (Khu công nghiệp Sóng Thần 2). Việc được giới thiệu vào vị trí này giúp bà có thêm cơ hội phát huy kinh nghiệm nghề nghiệp đã tích lũy và tìm kiếm công việc phù hợp.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Trung tâm ghi nhận 541.691 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm; 22.617 lượt người được giới thiệu việc làm và 7.092 người nhận việc sau giới thiệu. Cùng với tư vấn trực tiếp, Trung tâm đẩy mạnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm, cập nhật thông tin tuyển dụng trên website, fanpage và Zalo OA, giúp người lao động tiếp cận cơ hội việc làm thuận tiện hơn.

Nâng kỹ năng, tìm việc mới

Đối với người lao động sau thất nghiệp, tìm được việc làm mới không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu tuyển dụng mà còn vào khả năng đáp ứng yêu cầu công việc. Do đó, hỗ trợ học nghề, bổ sung kỹ năng và chuyển đổi nghề phù hợp là khâu quan trọng giúp người lao động mở rộng cơ hội việc làm.

Người lao động nộp hồ sơ, chờ giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM

Trong 9 tháng đầu năm 2026, có 5.644 người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành quyết định hỗ trợ học nghề. Trung tâm thường xuyên cập nhật thông tin các khóa đào tạo trên hệ thống phần mềm, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp để hỗ trợ người lao động lựa chọn chương trình học phù hợp với năng lực, nguyện vọng và nhu cầu tuyển dụng.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, hỗ trợ người lao động sau thất nghiệp cần hướng đến mục tiêu giúp họ sớm tìm được công việc phù hợp. Việc gắn giải quyết chế độ BHTN với tư vấn nghề nghiệp, đào tạo và giới thiệu việc làm sẽ tạo điều kiện để người lao động nâng cao kỹ năng, thích ứng với nhu cầu tuyển dụng và từng bước ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, bà Thục khuyến cáo người lao động cần thận trọng khi tìm việc, nhất là trong bối cảnh thu nhập bị gián đoạn và tâm lý muốn sớm có việc làm. “Càng cần việc gấp, người lao động càng không nên nóng vội. Hãy bắt đầu từ những địa chỉ, kênh tuyển dụng chính thống để có thêm một bước kiểm chứng trước khi quyết định”, bà lưu ý.

Người lao động cần kiểm tra thông tin doanh nghiệp, vị trí công việc, mức thu nhập và điều kiện làm việc; cảnh giác với những lời mời “việc nhẹ, lương cao” nhưng yêu cầu đóng phí, đặt cọc hoặc chuyển tiền bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, cần dừng giao dịch, xác minh thông tin và liên hệ cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết.

Gắn an sinh với việc làm

Song song với tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề, Trung tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giải quyết chế độ BHTN. Trong 9 tháng đầu năm 2026, có 108.303 trong tổng số 173.662 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được nộp trực tuyến, chiếm 62,36%. Hướng dẫn trực tiếp vẫn được duy trì để hỗ trợ người lao động chưa thành thạo công nghệ hoặc gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục.

Từ giải quyết chế độ đến tư vấn, đào tạo và giới thiệu việc làm, Trung tâm hướng đến hỗ trợ người lao động xuyên suốt quá trình chuyển đổi việc làm. Việc nâng cao chất lượng tư vấn, gắn đào tạo nghề với nhu cầu tuyển dụng và tăng cường phối hợp với doanh nghiệp sẽ góp phần cải thiện hiệu quả kết nối cung - cầu lao động.

Việc gắn giải quyết chế độ BHTN với tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm góp phần mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động sau thất nghiệp. Nâng cao chất lượng tư vấn, tăng cường kết nối với doanh nghiệp và gắn đào tạo nghề với nhu cầu tuyển dụng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ người lao động trở lại thị trường lao động.

VĂN SƠN