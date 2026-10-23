Thông tin kinh tế

DKSH mong muốn hỗ trợ đưa Việt Nam trở thành trung tâm chiến lược về chăm sóc sức khỏe và chuỗi cung ứng toàn cầu

Vừa qua, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã tiếp và làm việc với ông Stefan P. Butz, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn DKSH.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan làm việc với Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn DKSH
Bộ trưởng Đào Hồng Lan làm việc với Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn DKSH

Bộ trưởng đánh giá cao những thành tựu của Tập đoàn DKSH trong 35 năm đầu tư và hoạt động tại thị trường Việt Nam, với những chuẩn mực trong sản xuất kinh doanh, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dược phẩm, vắc-xin, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thiết bị y tế và giải pháp chẩn đoán.

Từ những nghiên cứu, đề xuất của Tập đoàn DKSH về cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam; Hỗ trợ đưa sản phẩm y tế của Việt Nam đến các thị trường quốc tế; Đưa Việt Nam trở thành trung tâm chiến lược về chăm sóc sức khỏe và chuỗi cung ứng phục vụ cả thị trường khu vực và toàn cầu, Bộ trưởng giao Cục Quản lý Dược trực tiếp phối hợp với các đơn vị chức năng của Tập đoàn DKSH bàn thảo giải pháp cụ thể và phương án triển khai có hiệu quả, phù hợp với pháp luật Việt Nam và định hướng phát triển của DKSH.

THÁI LAN

Từ khóa

Tập đoàn DKSH DKSH Stefan P. Butz Vắc-xin Dược phẩm Bàn thảo Thiết bị y tế Đào Hồng Lan Chuẩn mực Đơn vị chức năng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn