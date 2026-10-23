DKSH mong muốn hỗ trợ đưa Việt Nam trở thành trung tâm chiến lược về chăm sóc sức khỏe và chuỗi cung ứng toàn cầu

Vừa qua, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã tiếp và làm việc với ông Stefan P. Butz, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn DKSH.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan làm việc với Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn DKSH

Bộ trưởng đánh giá cao những thành tựu của Tập đoàn DKSH trong 35 năm đầu tư và hoạt động tại thị trường Việt Nam, với những chuẩn mực trong sản xuất kinh doanh, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dược phẩm, vắc-xin, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thiết bị y tế và giải pháp chẩn đoán.

Từ những nghiên cứu, đề xuất của Tập đoàn DKSH về cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam; Hỗ trợ đưa sản phẩm y tế của Việt Nam đến các thị trường quốc tế; Đưa Việt Nam trở thành trung tâm chiến lược về chăm sóc sức khỏe và chuỗi cung ứng phục vụ cả thị trường khu vực và toàn cầu, Bộ trưởng giao Cục Quản lý Dược trực tiếp phối hợp với các đơn vị chức năng của Tập đoàn DKSH bàn thảo giải pháp cụ thể và phương án triển khai có hiệu quả, phù hợp với pháp luật Việt Nam và định hướng phát triển của DKSH.

THÁI LAN